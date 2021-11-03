人民网开罗11月2日电 （记者沈小晓）10月30日，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话，强调二十国集团作为国际经济合作主要论坛，要负起应有责任，为了人类未来、人民福祉，坚持开放包容、合作共赢，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

沙特阿拉伯皇家法院资深法律顾问萨阿德·本·阿卜杜拉齐兹·阿尔·拉希德在接受记者采访时表示，在促进全球共识和全球发展、推动构建人类命运共同体的过程中，中国将发挥重要作用。

阿拉希德认为，数字经济是世界经济的新趋势，其作用和影响丝毫不亚于一次产业革命。当前，数字经济的新业态新模式涌现，影响着人们的商业行为。中国数字经济快速发展，尤其是在私营领域，信息技术创新正不断推动数字经济新发展。

在阿拉希德看来，中国具备引领全球绿色发展的能力，成为可再生和绿色技术的领导者。“当前，许多国家已经开始承诺定下碳中和的目标。这件事说起来很容易，做起来却很难。实事求是地说，很多国家并没有提出具体的计划，他们如何在减少排放的同时发展经济？许多国家都是含糊不清的。”阿拉希德认为，中国可以通过自身行动告诉全世界绿色低碳发展的重要性和对经济社会的意义。“中国可以信守承诺，开发绿色低碳技术，实现一些技术突破，比如碳排放、碳捕获、氢技术等。”阿拉希德表示。

沙特阿拉伯是中东和海湾地区重要国家，也是中国的重要合作伙伴。当前中沙关系不断发展，各领域合作日益深化。

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