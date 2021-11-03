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多国联军说打死115名也门胡塞武装人员

2021年11月03日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社开罗11月2日电（记者王尚）亚丁消息：据也门通讯社2日报道，沙特阿拉伯主导的多国联军过去24小时在也门中部马里卜省的军事行动中打死至少115名也门胡塞武装人员。

　　报道援引多国联军的一份声明说，多国联军战机过去24小时对位于马里卜省的胡塞武装目标实施了多次空袭，打死至少115名胡塞武装人员，并摧毁14辆军车。

　　自10月中旬以来，多国联军几乎每天都宣布打死几十名至上百名胡塞武装人员，但胡塞武装方面未对这些伤亡数据做出回应。

　　马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。今年2月以来，胡塞武装在该省发动猛烈攻势，现已占领该省大部分地区。双方激烈战斗已经造成4000多人死亡、万余人受伤。一名不愿透露姓名的也门政府官员说，胡塞武装近期在马里卜省投入更多兵力，驻守该省会马里卜市的政府军正在进行紧张战备。

　　2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

(责编：崔越、燕勐)

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