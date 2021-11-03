新华社海牙11月2日电（记者王湘江）荷兰政府2日宣布，该国自6日起将实施新冠防控新举措，包括扩大强制戴口罩的公共场所范围等，以应对近期新冠疫情反弹。

荷兰首相吕特当天在海牙举行的新闻发布会上宣布，自6日起，目前在公共交通工具上强制要求戴口罩将扩大为在所有室内公共场所均须戴口罩，包括图书馆、市政厅、超市、火车站等；目前进入餐馆、咖啡馆、剧院和体育场等须出示新冠通行证将扩大为进入博物馆、动物园、游乐园和参加室内外体育活动等均须出示新冠通行证。据悉，新冠病毒检测阴性证明、新冠康复证明或新冠疫苗完全接种证明等均可作为新冠通行证使用。

吕特还呼吁民众注意个人卫生防护，注意保持社交距离，尽量居家办公，避免进入人员密集区域等。

荷兰卫生大臣胡戈·德容赫当天宣布，该国从12月起将为80岁及以上老人和一线医护人员接种新冠疫苗加强针，明年1月起将为60岁至80岁年龄段者接种加强针。

自荷兰9月底宣布解除大部分新冠疫情防控措施以来，该国新冠疫情反弹逐渐加剧。荷兰国家公共卫生与环境研究所11月2日发布的最新数据显示，10月27日以来的一周，该国新增新冠确诊病例53979例，比前一周增加39%；新增住院病例834例，比前一周增加31%；新增重症病例140例，比前一周增加20%。

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