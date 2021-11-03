人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

荷兰宣布新冠防控新举措以应对疫情反弹

2021年11月03日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社海牙11月2日电（记者王湘江）荷兰政府2日宣布，该国自6日起将实施新冠防控新举措，包括扩大强制戴口罩的公共场所范围等，以应对近期新冠疫情反弹。

　　荷兰首相吕特当天在海牙举行的新闻发布会上宣布，自6日起，目前在公共交通工具上强制要求戴口罩将扩大为在所有室内公共场所均须戴口罩，包括图书馆、市政厅、超市、火车站等；目前进入餐馆、咖啡馆、剧院和体育场等须出示新冠通行证将扩大为进入博物馆、动物园、游乐园和参加室内外体育活动等均须出示新冠通行证。据悉，新冠病毒检测阴性证明、新冠康复证明或新冠疫苗完全接种证明等均可作为新冠通行证使用。

　　吕特还呼吁民众注意个人卫生防护，注意保持社交距离，尽量居家办公，避免进入人员密集区域等。

　　荷兰卫生大臣胡戈·德容赫当天宣布，该国从12月起将为80岁及以上老人和一线医护人员接种新冠疫苗加强针，明年1月起将为60岁至80岁年龄段者接种加强针。

　　自荷兰9月底宣布解除大部分新冠疫情防控措施以来，该国新冠疫情反弹逐渐加剧。荷兰国家公共卫生与环境研究所11月2日发布的最新数据显示，10月27日以来的一周，该国新增新冠确诊病例53979例，比前一周增加39%；新增住院病例834例，比前一周增加31%；新增重症病例140例，比前一周增加20%。

(责编：崔越、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部