涂瑞和

在环境领域，中国与联合国的合作可以追溯到1972年在瑞典斯德哥尔摩举办的联合国人类环境会议。中国派代表团参加了此次大会。大会决定设立联合国环境规划署（简称环境署），并于1973年在肯尼亚首都内罗毕正式挂牌。

环境署成立之初，中国就在内罗毕设立了常驻代表处。2003年，环境署驻华代表处成立，这是环境署在全球设立的第一个国家层面的办公室。双方长期保持良好密切关系，2005年起设立定期磋商和对话机制，在污染防治、气候变化政策与碳减排、循环经济、绿色贸易、保护生物多样性等领域的务实合作不断推进，成果显著。

中国政府高度重视环境议题，始终积极支持联合国发起的各项行动，坚定支持联合国在全球环境治理中发挥积极作用。我们很高兴地看到，进入新时代以来，中国提出并践行新发展理念，将生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，相继发布并实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，污染防治攻坚战力度前所未有，环境质量持续改善，生态文明建设取得非凡成就。2016年，《绿水青山就是金山银山：中国生态文明战略与行动》报告在第二届联合国环境大会发布。今年10月，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议在昆明成功举行。中国倡导的生态文明理念和良好实践正走向世界。

人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。中国的生态文明思想和构建人类命运共同体的理念，与联合国所倡导和坚持的包容、公平、可持续以及人与自然和谐相处等目标高度契合，为全球携手应对气候变化、生物多样性丧失、环境污染三大危机指明了方向，有利于推动全球更加公平、更可持续、更为安全的发展，实现人与自然和谐共生。

中国生态文明实践得到国际社会越来越多的认可：“三北”防护林工程被环境署确立为全球沙漠“生态经济示范区”；塞罕坝林场建设者、浙江省“千村示范、万村整治”工程等先后获得联合国环保最高荣誉“地球卫士奖”；中国作为优秀的履约国家，获得环境署国家保护臭氧层机构杰出贡献奖等。环境署执行主任安德森最近表示，中国推进生态文明建设的理念和“绿水青山就是金山银山”的良好实践是全球借鉴和参考的样本。

中国还积极参与区域和全球环境治理进程和机制。在全球层面，中国是联合国主要环境公约的缔约方，并切实履行这些公约规定的相应义务，为保护全球环境作出积极贡献。以《气候变化框架公约》为例，中国将应对气候变化目标纳入国民经济和社会发展规划，近日印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》，明晰了落实“双碳”目标的政策框架和路线图。在区域层面，中国积极参与亚太地区环境合作机制和倡议，近年来还在中国—东盟、上海合作组织、大湄公河流域等区域合作框架下推动环境合作或设立合作中心，与周边国家携手解决共同面临的问题。

自1992年联合国环境与发展大会以来，中国在全球和区域环境治理进程中已经从参与者、跟随者、贡献者，发展到近年来引领全球生态文明建设，树立起负责任大国形象。为帮助其他发展中国家提升生态环境保护、应对气候变化的能力，中国设立气候变化南南合作基金，启动中非环境合作中心，发起“一带一路”绿色发展国际联盟，设立昆明生物多样性基金等，为全球生态环境保护贡献了力量、智慧和方案。面向未来，相信中国会继续秉持国际合作和多边主义，与联合国机构一道，共同推动全球生态文明建设，构建人类命运共同体，实现人与自然和谐相处的愿景。

（作者为联合国环境规划署驻华代表）

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 17 版）

(责编：袁勃、郝江震)