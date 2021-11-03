本报记者 黄培昭

埃及总统塞西近日表示，他决定不再延长国家紧急状态。塞西在社交媒体上宣布这一决定。他说，在埃及人民的共同努力下，埃及已成为地区安全与稳定的“绿洲”。埃及人民真诚地参与国家建设，他们是这一时刻的“真正缔造者”。

2017年4月，埃及北部城市坦塔和亚历山大分别发生针对教堂的大规模爆炸袭击，造成至少45人死亡。极端组织“伊斯兰国”宣称对这两起事件负责。此后，埃及开始在全国范围内实施为期3个月的紧急状态，之后紧急状态被多次延长。根据埃及法律，在紧急状态下，埃及武装部队和警察等部门，可以采取一切必要措施应对恐怖主义威胁，以维护国家安全利益。

2018年以来，埃及安全部队在全国范围内开展多次反恐行动，已打死至少1000名恐怖分子，收缴大量用于制造恐怖活动的枪支、弹药和爆炸物等，反恐成效显著。

埃及反恐事务专家萨尔瓦对本报记者表示，鉴于安全形势好转，埃及宣布不再延长国家紧急状态。但应该看到，极端组织赖以生存的土壤并未根除，埃及反恐任重道远。

（本报开罗11月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 16 版）

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