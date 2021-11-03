本报记者 毕梦瀛

秘鲁文化部日前宣布将提高马丘比丘印加遗址的游客数量限额，由此前的每天2244名上调至每天3500名。受疫情影响，马丘比丘印加遗址2020年上半年暂时关闭，重新对外开放后一直严格控制每日游客数量。

马丘比丘印加遗址是世界文化与自然双重遗产，所处自然环境脆弱敏感，易发生泥石流、滑坡、山火等灾害。此前，由于旅游业的过度开发，当地面临的生态环境挑战日益严峻。自2007年起，联合国教科文组织多次建议将马丘比丘印加遗址列入濒危遗产名单。

为对遗址实施有效保护，秘鲁政府出台了一系列举措，除控制景区游客数量外，还缩短单位游览时间，既保护了景区环境，又提升了旅游体验。从2019年起，马丘比丘印加遗址实行全面预约购票政策，游客必须在所预约时段、由当地专业向导带领进入景区，并且每名游客的停留时间不能超过4小时。当地在保护马丘比丘印加遗址的同时，还引导游客用省出的时间游览附近景点，推动当地旅游业多元化发展。

近年来，遗址所在的马丘比丘区政府以碳中和为目标开展了多项工作。据区长巴卡介绍，在秘鲁国家自然保护区管理局指导下，当地正在执行一项名为“马丘比丘与100万棵树”的再造林计划，规划面积近780公顷，旨在修复区域内退化的生态系统。植被恢复主要选用本土植物，首批10万株幼苗已于2020年种植完毕。

当地还采取措施对废弃物进行有效回收处理。2019年4月，马丘比丘建设了一座有机废物处理厂，能够将垃圾转化为生物炭，用于当地农耕，有效提高了土壤肥力。当地企业使用处理过的碎玻璃来生产沙土，一定程度上缓解了从河里抽沙对流域生态环境造成的危害。马丘比丘还拥有一处生物柴油厂，能将餐厅和家庭使用过的废弃油脂转化为生物柴油，有效减少了直接排入河流的废弃油脂量。

由于保护措施得力，马丘比丘印加遗址日前获得环保机构认证，被授予碳中和旅游目的地证书。当地政府承诺，到2030年，二氧化碳排放量将减少45%，到2050年实现碳中和。

（本报里约热内卢11月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 16 版）

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