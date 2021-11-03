日本福岛核污染水排海问题事关全球海洋生态环境安全，事关各国人民生命健康，国际社会对此表示严重关切。连日来，多方持续发声批评日本政府单方面决定以排海方式处置福岛核污染水，认为这一做法极不负责任。

俄罗斯《莫斯科共青团员报》网站近日发表题为《福岛排放百万吨放射性水威胁世界》的文章称，福岛核电站核污染水中的放射性污染物质无法实现完全清除，100万吨核污染水将被洋流带到全世界，其中的放射性物质会在海洋生物中沉积，并可能进入人类体内，最终对人类的遗传基因造成影响。文章指出，环保人士不止一次揭露东京电力公司提供虚假报告的事实，日本也从未公开过关于水中所含化学和放射性成分的相关信息。文章援引核安全专家库兹涅佐夫的话说，福岛核电站的核污染水含有氚，会导致基因突变。

过去几年一直研究日本福岛核电站问题的生态学家格里巴列夫认为，核污染水的排放会对俄罗斯远东地区和全球海洋造成严重损害。核污染水会对整个生物群和海洋生态系统产生严重影响。

据韩联社报道，韩国外交部官员近日表示，针对日本首相岸田文雄就福岛核污染水排海问题作出的表态，韩方将通过各种渠道继续向日方阐明立场和担忧。韩方坚决反对日方将核污染水排海。这名官员说，日方在作出这一决定前未与周边国家充分协商，此举将对韩国国民的健康、安全及海洋环境产生影响。韩国政府将以国民健康和安全为重，坚决应对日本单方面推进核污染水排海的行为，并将与国际原子能机构等合作，透明、彻底地验证日方的核污染水处理全过程。韩国驻日本大使姜昌一近日表示，已向日方明确传达韩国政府对核污染水排海问题的反对立场和国民的忧虑，要求日方撤回该决定。

日本将福岛核污染水排入太平洋的计划，同样招致太平洋岛国的强烈批评和反对。太平洋岛国论坛秘书长泰勒近期发表声明，呼吁日本在没有进行磋商和独立评估之前，不得擅自排放核污染水。泰勒表示，根据国际法和《南太平洋无核区条约》缔约方会议精神，日本应采取一切必要措施，避免核污染水对包括南太平洋无核区在内的太平洋地区造成危害。1985年签订的《南太平洋无核区条约》规定，在南太平洋地区设立一个无核武地带，各缔约方承诺不在该地区安放、试验任何核爆炸装置，不倾倒放射性废料和其他放射性物质。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛对日本核污染水排海决定表示严重关切。他在致日本首相的信中表示，密克罗尼西亚联邦的粮食和金融安全等依赖于海洋资源，渔业可持续发展关乎密联邦的生存，呼吁日方与太平洋国家展开正式多边对话。

瓦努阿图政治家里尼更加直言不讳：“请在东京处理‘安全’的核污染水……还太平洋一片净土。”此外，两名斐济作者乔伊和曼吉奥尼在英国《卫报》刊发题为《太平洋不要日本核污染水》的文章，批评日本作出核污染水排海决定是极不负责任的做法，将给整个太平洋海域带来“灭顶之灾”，造成的危害无法修复。太平洋“不是日本的垃圾场”。

（本报莫斯科、首尔、堪培拉、北京11月2日电 记者隋鑫、张光政、马菲、陈效卫、李锋）

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 16 版）

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