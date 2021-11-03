本报驻泰国记者 赵益普

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近年来，东盟国家坚持东盟区域架构的中心地位，不断增强政治凝聚力，推动东盟政治安全、经济和社会文化一体化水平提升。疫情发生以来，东盟各国积极行动，在疫苗分配、公共卫生危机应对等领域加强合作，凸显建设东盟共同体的优势。

受新冠肺炎疫情影响而并期举行的第三十八届和第三十九届东盟峰会日前在文莱首都斯里巴加湾市举行。此次东盟峰会主题为“共同关注、共同应对、共同繁荣”，与会各方围绕东盟政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体三大支柱，提出了一系列目标成果，涵盖灾害与紧急情况应对、支持多边主义、疫后复苏、疫苗采购合作等。会后发布的主席声明呼吁，继续推动东盟共同体建设，应对共同挑战，推动区域经济全面复苏。

政治互信水平不断提升

文莱苏丹哈桑纳尔在东盟峰会闭幕式上表示，东盟国家就当前地区、国际形势以及东盟未来发展方向进行了富有成效的磋商，讨论了与中日韩等对话伙伴国进一步加强各领域关系的途径，决定通过确保疫苗供应以应对新冠肺炎疫情、努力实现后疫情时代区域经济复苏。哈桑纳尔同时表示，东盟共同体建设正不断取得进展，坚持多边主义对未来共同体建设至关重要。

2015年底，亚洲第一个次区域共同体——东盟共同体宣布正式建成，并通过了《东盟共同体2025愿景》文件。根据这项10年规划，东盟共同体将在2025年实现政治凝聚力强、经济一体化、社会文化和谐稳定的目标。近年来，东盟共同体建设稳步推进。此次东盟峰会的主席声明表示，要进一步加强东盟共同体的中心地位和域内各国的统一性，全面有效实施《东盟共同体2025愿景》，同时将着手制定2025年后东盟共同体发展愿景。

菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯对本报记者表示，在应对区域性挑战和加强地区合作过程中，东盟各国之间的联系日趋紧密，政治互信水平不断提升。“在《东盟共同体2025愿景》中，政治安全是重要内容。我们通过坚持以东盟为中心，构建开放包容的区域合作框架，确保了东盟整体的安全与稳定。”洛佩斯认为，根据东盟共同体的发展愿景，东盟将越来越以整体的姿态处理域内外政治安全问题及加强多边合作。

经济一体化步伐加快

数字经济转型是近年来东盟经济一体化进程中的一个重要推动力。东盟数字经济报告显示，2020年东盟地区互联网行业商品交易总额超过1000亿美元，预计到2025年将超过3000亿美元。据预测，东盟国家数字经济占国内生产总值的比例将从2015年的1.3%提高到2025年的8.5%。

此次东盟峰会在主席声明中强调，东盟认识到本地区数字化转型步伐不断加快，尤其是在疫情期间，数字技术更加迅速地应用到各国社会和经济发展中。东盟大力提倡抓住第四次工业革命机遇，希望地区国家在网络安全、人工智能和区块链等领域加强合作，通过加快数字化转型整合东盟经济，为地区经济复苏注入动力。

不久前举行的第二十届东盟经济共同体理事会，正式通过了《斯里巴加湾路线图：加快东盟经济复苏与数字经济一体化的东盟数字转型议程》，为东盟数字经济发展设定了明确时间表。各国有望在2025年完成东盟数字经济框架协议谈判，最终在东盟内部建立起一个相通的数字贸易生态系统。

马来西亚总理伊斯迈尔表示，抗击疫情加速了东盟数字经济发展，东盟作为整体可以同中国等数字经济大国加强合作。“东盟经济一体化要求每个国家都为数字经济发展作出贡献，必须努力缩小东盟地区在数字技术、基础设施、数字人才之间的差距。”越南总理范明政表示，数字化转型等新的经济要素，将促使东盟更加深度参与地区和全球供应链，提高东盟市场吸引力。

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）也是东盟经济一体化的重要组成部分。去年11月，东盟10国和中国、韩国、日本、新西兰、澳大利亚共同签署RCEP，该协定目前已得到中国、日本、新加坡、泰国、老挝、柬埔寨和文莱的批准。新加坡总理李显龙日前表示，疫情造成了区域经济困难，东盟各国更要努力推动经济一体化，包括尽快核准RCEP，以让其按计划在2022年1月生效。

地区公共卫生能力增强

此次东盟峰会的主席声明表示，除了成员国各自应对疫情，东盟也在进行整体努力，促进疫苗公平分配和稳定供应，增强地区公共卫生能力。

今年6月，东盟抗疫基金正式成立，旨在帮助东盟国家采购防疫物资、研发新冠疫苗和加强传染病应对能力。截至目前，该基金已入账2580万美元。此次东盟峰会决定，从中拿出1050万美元用于地区国家采购新冠疫苗。

东盟应急医疗物资储备库正在加快建设。据了解，新加坡已向该储备库捐赠了总值790万新元（1美元约合1.35新元）的医护用品，泰国和越南也分别向储备库捐赠了药物和医疗物资。老挝外交部副部长通潘表示，在东盟共同体建设进程中，东盟内部密切合作，建立了统一的公共卫生系统，一定程度上推动缓解了疫苗短缺、各国接种进度不一带来的问题。

东盟秘书长林玉辉表示，面对疫情挑战，东盟国家经济展现出韧性，预计今明两年区域经济将恢复增长。林玉辉说，东盟的经济复苏有赖于成员国疫苗接种计划的持续推进。东盟将通过抗疫基金等多种方式确保成员国公平可靠地获得疫苗供应。

此次东盟峰会还通过了“旅游走廊安排框架”。东盟各国决定积极考虑采用并互认电子版疫苗接种证明，以尽快实现东盟内部免隔离旅行，恢复并加强互联互通。

泰国暹罗智库主席洪风对本报记者表示，东盟国家疫后复苏道路将是漫长且充满挑战的，需要同步推进大规模接种疫苗和公共卫生安全建设，而东盟作为次区域共同体具备优势。洪风强调：“面对疫情，东盟国家不是孤军奋战，而是互相帮助、互相联动，依靠集体的力量推动地区尽快恢复经济。近年来，东盟共同体的持续推进造福了东盟各国人民。”

（本报曼谷11月2日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 16 版）

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