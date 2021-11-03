中国将继续与各国并肩同行，坚持真正的多边主义，发扬伙伴精神，为促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长作出更大贡献

二十国集团是国际经济合作主要论坛，肩负着稳定世界经济、拓展增长空间的重要使命。习近平主席近日出席二十国集团领导人第十六次峰会并发表重要讲话，系统提出重振世界经济的可行举措、完善全球经济治理的长远之策，为全球实现包容可持续发展凝聚广泛共识，注入强劲动力，充分彰显大国领袖的远见卓识和责任担当。

新冠肺炎疫情给世界经济和全球经济治理格局带来复杂深刻影响。当前，通胀攀升、大宗商品价格上涨、产业链供应链不畅等因素交织叠加，各经济体复苏前景持续分化，世界经济复苏势头有所减弱，下行风险和不确定性明显上升。国际货币基金组织最新一期《世界经济展望报告》下调对今年全球经济增长的预期，认为未来下行风险占据主导地位。由于疫情吞噬过去10年全球减贫成果，南北“发展鸿沟”持续扩大，人们担忧世界经济复苏的不平衡将进一步加剧全球不平等。

推动世界经济稳定复苏，必须对症下药、标本兼治。二十国集团峰会机制诞生于2008年国际金融危机最紧要的关头，各成员同舟共济、勠力同心，是推动世界经济走出衰退深渊、走上复苏增长轨道的关键。面对疫情影响，二十国集团应再次拿出勇气，展示战略视野，引领世界经济复苏。习近平主席强调，应该加强宏观经济政策协调，保持政策的连续性、稳定性、可持续性。主要经济体应该采取负责任的宏观经济政策，防止自身举措导致通胀攀升、汇率波动、债务高企，避免对发展中国家的负面外溢影响，维护国际经济金融体系稳健运行。中方主张回应国际社会关切，为携手走出当下世界经济困境指明方向。

一个更加公平、公正、合理的全球经济治理体系，是世界经济重回增长轨道并实现中长期稳定发展的有力保障。习近平主席明确指出要在采取措施应对疫情冲击的同时，进一步完善全球经济体系和规则，弥补日益突出的治理赤字。要维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，为世界贸易组织改革提供政治指引，保障发展中国家的正当权益和发展空间。要落实好国际货币基金组织份额检查、特别提款权增发、国际开发协会增资等进程，不断扩大发展中国家资源和话语权。习近平主席宣布中方倡议举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛，宣布中国愿将特别提款权转借给受疫情影响严重的低收入国家，再次体现了中国与各国特别是广大发展中国家风雨同舟、共克时艰的一贯立场，将为发展中国家集中资源抗击疫情和恢复经济提供有力支持。

创新是推动经济社会发展、应对人类共同挑战的决定性因素。中方倡导二十国集团合力挖掘创新增长潜力，在充分参与、广泛共识基础上制定规则，为创新驱动发展营造良好生态。中方提出二十国集团要共担数字时代的责任，加快新型数字基础设施建设，促进数字技术同实体经济深度融合，帮助发展中国家消除“数字鸿沟”。习近平主席在会上宣布，中方已决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》。这展现了中国积极参与数字经济国际合作及相关规则制定的建设性姿态，也反映出中方致力于扩大开放、对接国际高水平规则标准的坚定决心。

推动世界经济复苏发展，中国是积极的行动派。中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。在近日举行的世贸组织第八次对华贸易政策审议中，65个世贸组织成员代表对中国作出积极评价。基础设施建设在带动经济增长上发挥着重要作用，中国积极推动高质量共建“一带一路”，取得丰硕成果，促进全球贸易增长，增进有关国家人民福祉。中国以行践言，赢得广泛赞誉。

第四届中国国际进口博览会即将拉开大幕，进一步扩容的展区面积、参展企业的热切期待，昭示着中国将继续以自己的新发展为世界提供新机遇，为世界经济发展注入新动能。展望未来，中国将继续与各国并肩同行，坚持真正的多边主义，发扬伙伴精神，为促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月03日 03 版）

(责编：袁勃、郝江震)