【环球时报记者 林日 陈康 柳玉鹏】“超过七成（71%）的美国人认为美国走错了路。”美国全国广播公司（NBC）当地时间10月31日公布的最新民意调查结果震动了许多美国媒体。民调结果还显示，美国总统拜登的支持率一直在“稳步下滑”，他的最新支持率仅为42%。近一年来，面临失控的新冠肺炎疫情、不断上升的通货膨胀率和令人失望的就业数字，都让美国人越来越愤怒，从阿富汗仓皇撤军显出的混乱更成为世界笑柄。美国有线电视新闻网（CNN）担忧称，拜登出访之际，美国国内对他的看法越来越悲观，可能让美国的国际领导力面临挑战。《纽约时报》则哀叹，“美国的世界地位正在坍塌”。

“这是一盏闪烁的红灯”

NBC最新的民调结果显示，71%的成年人认为美国正走在错误的道路上。该数字比8月上升了8个百分点。在持这种看法的人中，共和党人士居多（93%），但也有接近一半的民主党人（48%），以及大部分中立人士（70%）。与此同时，大多数美国人不认同拜登的工作表现，近60%的人对拜登上任9个月以来对经济的管理持负面看法。

“当你看到有71%的人认为美国正走在错误的轨迹上，这就是一盏闪烁的红灯。”民意调查专家麦金塔夫说，“这些民意数据告诉我们，（美国的）状况并不太好。”根据民调，对于美国的未来，只有41%的受访者认为美国最好的时代在后面，而53%的人称最好的时代已经过去。

NBC称，拜登政府刚度过艰难的夏季和初秋，除了面临失控的疫情和死亡人数的激增外，他还必须面对美国从阿富汗混乱撤军之后的国际影响、不断上升的通货膨胀率、令人失望的就业数字以及民主党内讧造成的立法麻烦。报道称，在此次民意调查中，42%的人对拜登的整体工作表示赞同，比8月份下降了7个百分点。对拜登的工作不满意的人达54%，比8月增加了6个百分点。从历史数据来看，拜登的支持率（42%）是除特朗普外（2017年同期支持率为37%），在同一时期的历届总统中最低的。

民调显示，美国人最不满拜登的经济政策，仅有40%的美国人赞成拜登政府对经济的处理方式，自8月份以来下降了7个百分点。在边境安全、通货膨胀、犯罪控制、国家安全、经济和政府效率方面，民主党支持率都大幅落后共和党。更令拜登感到难堪的是，只有37%的受访者认为他能够胜任美国总统，28%的人认为他能够团结国家。相比之下，认为他不胜任总统和不能团结国家的受访者比例都超过了50%。针对这一民调，美国哈特研究协会民调专家霍维特称：“民主党面对的是一个对拜登总统看法自4月以来急剧转向负面的美国。拜登的承诺、能力和在困难时期表现出的稳定性，都受到了质疑。”另一名民调专家哈特则称：“人们投票给拜登是为了追求稳定和平静，而现在他们得到的却是不稳定和混乱。”

“陡峭危险的衰落状态”

“笨蛋，最重要的是经济。”CNN10月31日再次提到当年克林顿在大选中战胜老布什的那句著名口号。CNN称，从供应链混乱到工人短缺，美国经济复苏在今年第三季度遇到了严峻挑战。商务部的报告显示，美国第三季度的经济增长率（年化）仅2%。“供应链危机无处不在，价格继续飙升，工厂正在等待材料和零件，消费者则等待商品”。由于制造商在材料和劳工短缺问题上苦苦挣扎，美国9月工业生产下降了1.3%。报道还称，最令民众不能忍受的是，美国10月29日公布的9月通货膨胀率继续上升，同比增长4.4%，这是1991年以来的最快增速。剔除掉食品和能源项目，9月核心物价指数同比增长3.6%，延续近30年的最高水平。报道感慨，美国民众可能不得不度过一个有生以来最昂贵的感恩节和圣诞节了。根据美国农业部的最新数据，美国感恩节食品价格普遍比去年上涨10%以上，比如土豆价格上涨了13%、冷冻火鸡的价格更上涨了27%。

美国福克斯电视台主持人汉尼提称，由于通货膨胀率创30年新高，美国的穷人和中产阶级正受到最大伤害。中等收入家庭在食品、燃料和住房上的额外支出每年达 2100美元。他称，这是拜登政府搞出来的“通胀税”，“这些危机本来都是可以预防的，但拜登政府的政策和提议只会让一切变得更糟”。汉尼提称，美国正处于“陡峭危险的衰落状态”，“拜登激进的绿色新政不会有解决办法。可悲的是，我们甚至不清楚拜登是否真的知道发生了什么。”

拜登显然也急了。10月31日，他参加G20罗马峰会期间，与14国领导人召开了“全球供应链弹性峰会”，试图解决美国的供应链危机。不过，美国运输部长布蒂吉格当天接受采访时却泼冷水称，美国的供应链危机是疫情蔓延带来的结果，如果不能结束疫情，供应链危机会持续下去。

美国疾控中心（CDC）最新数据显示，截至10月底，美国疫苗接种完成率仅57.5%，被世界其他许多国家远远甩在身后。G7国家中开始接种最晚的日本已宣布接种两剂疫苗的人达总人口70%。《纽约时报》11月1日称，美国疫情有所缓和，但单日新增死亡病例（7天平均）仍达1346例。截至1日，全球累计新冠肺炎死亡病例超过500万例，美国累计死亡病例数接近75万例，仍高居第一。

未来美国梦将是“如何幸存”

《纽约时报》称，拜登政府上台之初，美国人普遍持乐观态度，期待这届政府能兑现7月4日之前战胜疫情的承诺，在边境缓解人道主义危机，修复特朗普时期破坏的盟友关系，在9月11日前安全从阿富汗撤军。然而，所有的预期都出现了偏差，几乎没有迹象表明政府考虑过可能出现的问题。报道称，拜登政府的失败造成的结果将不仅仅是一次美国行政当局的换届，而是“全球秩序的转变，会使我们更贫穷，更脆弱”。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前在社交媒体上发文称，美国近来频频对其他国家的人权进行指责和制裁，但如果去看一下美国联邦调查局（FBI）和疾控中心（CDC）的数据就知道，美国自己正在经历最严重的内部政治和社会人权危机。她写道，自2019年以来，美国的绝对谋杀率增长了1/3,实际上这已经使美国重新回到洛杉矶黑帮和芝加哥有组织犯罪猖獗的那个时期。另外，以种族仇恨为动机的犯罪案件数据尤其令人印象深刻。根据FBI的数据，针对亚裔的此类犯罪数量几乎增加了一倍，针对非裔美国人的数量则增加到1.5倍。扎哈罗娃称，如果这种趋势继续下去，就像社会学家指出的那样，所谓“美国梦”将不再是“走向成功”，而是“如何在今年幸存”。

《华盛顿邮报》称，美国近来出现了普遍的反拜登口号，人们的愤怒不是针对拜登个人，而是针对他所领导的国家。“拜登是一个化身，他就像美国衰落的象征。”

《华尔街日报》1日刊登题为 “拜登此次欧洲之行的最大挑战是让世界仍然相信美国的领导力”的文章，然而在文章后，有美国读者留言质疑：“拜登领导美国抗疫却让美国死亡达到75万人，他领导美国经济却花光数万亿美元、让物价持续高涨。他真的能让世界相信美国的领导力吗？”

来源：环球时报

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