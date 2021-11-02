11月2日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就美国核潜艇发生事故一事向发言人提问。

对此，汪文斌表示，我们已就该事故多次表明严重关切，要求美方采取负责任的态度，作出详尽说明，给国际社会和地区国家一个满意的交代。

汪文斌指出，我们看到的是，事故发生一周后，美方才发表了一份语焉不详的声明，说核潜艇撞上了不明物体。事故发生近一个月后又说撞上了不知名的海底山，美方还将事故地点刻意模糊为所谓的印太地区国际水域，对核潜艇的航行意图，事故发生的具体地点，是否在别国专属经济区甚至领海，究竟有没有造成核泄漏，以及破坏海洋环境等外界严重关切和疑虑的问题，始终没有做出明确的说明，这充分暴露了美方的不透明和不负责任。

汪文斌强调，我们再次敦促美方详细说明事故的有关情况，充分回应地区国家的关切疑虑。关键是要停止派军舰军机四处滋事挑衅，炫耀武力，停止损害别国主权安全的行径。否则，此类事故恐怕不会更少，只会更多。（总台央视记者 赵晶 孔禄渊）

来源：央视新闻客户端

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