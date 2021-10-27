新华社新德里10月27日电（记者胡晓明）中国驻印度大使馆在新德里与新疆维吾尔自治区政府在乌鲁木齐26日共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。印度经济、文化、旅游、青年等各界友好组织、各大高校师生和智库媒体代表130余人通过视频连线方式出席活动。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席吉尔拉·衣沙木丁在发言中介绍了近年来新疆总体形势及稳定发展有关情况，逐一批驳了美国和西方一些国家反华势力所谓新疆“集中营关押迫害维吾尔人”“强迫劳动”“消灭少数民族传统文化”“强制绝育”等各种谣言谎言。

中国驻印度大使孙卫东在致辞中指出，一些西方反华势力打着人权和宗教的幌子，炮制虚假指控，妄图给新疆扣上“种族灭绝”“强迫劳动”等帽子。任何谎言都不能抹杀新疆发展进步的事实，任何图谋都不能干扰新疆发展繁荣的进程。新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中方捍卫国家主权、安全和发展利益，反对任何外来干涉的决心坚定不移。

来自喀什地区的教育培训中心结业学员现场讲述了自己通过学习摆脱极端思想、自主创业的故事；克孜勒苏柯尔克孜自治州外出务工人员讲述了在内地务工经历及新疆各族人民团结互助、亲如家人的感人故事；和田地区托甫恰清真寺伊玛目、阿克苏地区民族手工乐器制作人分别介绍了新疆保障宗教信仰自由、民族乐器手工艺保护传承发展情况。

交流会上播放了《新疆是个好地方》主题片。新疆维吾尔自治区相关负责人就新疆宗教自由和人口增长情况、对外开放和交往、生态环境保护及光伏产业发展、与印度经贸合作潜力等回答了印方嘉宾和参会媒体的提问。

中国驻孟买总领事唐国才、中国驻加尔各答总领事查立友也通过视频连线方式出席了活动。

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