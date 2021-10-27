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金砖国家代表线上探讨“南南合作”框架下发展中国家合作

2021年10月27日20:41 | 来源：新华网
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　　新华社圣保罗10月26日电（记者罗婧婧）巴西圣保罗大学金砖研究中心举办的“第五届金砖系列研讨会”26日开幕，本届研讨会以线上方式举行，主题为“国际关系重组中的合作和共识”。

　　与会人士认为，世界需要新的国际组织和国际关系框架促进可持续发展，金砖国家间紧密合作的溢出效应能够惠及全球。成员国应通力合作，共克时艰，进一步推动疫后经济复苏，抗击极端贫困，落实2030年可持续发展议程。

　　中国驻巴西使馆公使金红军发表致辞说，作为最大的发展中国家，中国始终是南南合作的支持者、参与者和贡献者。明年，中国将接任金砖主席国，中方愿继续同金砖伙伴一道，加强疫苗合作，深化经济合作，加强人文交流，共同捍卫真多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，带动开展更大范围、更广领域的南南合作，造福金砖国家和世界人民。

　　巴西热图里奥·瓦加斯基金会巴中关系研究中心主任埃万德罗·卡瓦略回顾了金砖合作机制和新开发银行的发展历程。他表示，金砖机制的主要目标应聚焦于推动国际体系的多边化和民主，这也是南南合作发展的基础。

　　此外，巴西外交部官员毛里西奥·埃莱诺、南非金砖青年协会代表范德梅韦作为嘉宾发言，巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·里卡多·卢斯主持当天的会议。

　　本届研讨会将持续至10月29日，涉及能源与产业革命、金砖与公众印象、金砖与全球卫生、金砖研究、新开发银行、环境与可持续发展等议题。

(责编：崔越、杨牧)

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