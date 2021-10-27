新华社北京10月27日电 题：美国是国际核安全的最大风险源

新华社记者张汨汨

美国海军“康涅狄格”号核潜艇在南海海域发生碰撞事故后，美方刻意拖延和隐瞒详情，不负责任、遮遮掩掩，至今尚未就国际社会普遍关心的事故是否造成核泄漏、破坏海洋环境等问题给出负责任的详细交代，引来普遍质疑与批评。

美方的所作所为，给世界安全带来巨大威胁。作为拥有世界上最庞大、最先进核武库的国家，美国并未承担起与其核大国身份相符的责任与义务。其不负责任的核理念、充满冷战思维的核政策、漏洞百出的核管理，已经让美国成为国际核安全的最大风险源。

从违背国际共识，拒不履行核裁军特殊、优先责任，到肆意毁约退群；从斥资数万亿美元升级核武库、降低核武器的使用门槛，到境外核试验制造严重核灾难；从随意以核禁令限制外国企业，到支持日本百万吨核污染水排海，美国在国际政治、经济、军事、生态环境、涉核法理、核安全治理等诸多领域均展现了不光彩、不靠谱的核大国形象。

从历史上看，美国涉核活动曾多次给国际安全带来严重威胁。资料显示，美英等国曾向太平洋、大西洋倾倒大量核废料，美国甚至“不远万里”将国内核试验后的上百吨核污染土运送到太平洋的岛屿倾倒，破坏当地生态环境，损害当地居民生命安全，祸害世界和全人类。

从现实中看，美国为应对所谓的“大国竞争”，加速研发与部署战术核武器，给全球稳定带来严重威胁。美国国务院最新发布的《美国核武器储备透明度》简报透露，截至2020年9月，美国拥有处于实战部署状态的核弹头数高达3750枚。

此次“康涅狄格”号核潜艇碰撞事故发生之时，正值美英违背《不扩散核武器条约》的目的和宗旨将向澳大利亚出口核潜艇之际。此举使得澳大利亚这样的无核国家获得可用于制造核武器的核材料。

为何美国要在地区国家和国际社会的一片质疑和反对声中，敲定不负责任的“核大单”？就是因为地缘政治算盘和经济利益的一己之私。美国“危天下以兴一己之利”的行为对国际核不扩散体系造成巨大冲击。这一不守规矩、破坏规矩的做法，将使武器级高浓铀脱离必要监管，不仅带来巨大的核扩散风险，更可能诱发军备竞赛，破坏东南亚无核区建设，给地区和平安全带来严峻挑战。

可笑的是，美国一方面赤裸裸地和盟友搞核扩散，另一方面却又对一些国家的民用核项目揪住不放，将核出口问题上采取的“双重标准”作为地缘政治博弈的工具。如此言行不一、肆行“双标”、漠视义务，其不光彩、不靠谱昭然若揭。

国际核安全事关重大，每一个负责任的核大国都应该积极履行国际核不扩散义务，为加强国际核安全体系、推进全球核安全治理贡献自己的力量。奉劝美国尽早收手，担负起应尽的责任和义务，不要再做国际核安全的最大风险源。

(责编：崔越、杨牧)