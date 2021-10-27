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专访：中国新冠疫苗助萨尔瓦多度过疫情“最艰难时刻”——访萨尔瓦多卫生部长阿拉比

2021年10月27日20:40 | 来源：新华网
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　　新华社圣萨尔瓦多10月27日电　专访：中国新冠疫苗助萨尔瓦多度过疫情“最艰难时刻”——访萨尔瓦多卫生部长阿拉比

　　新华社记者朱雨博　吴昊

　　萨尔瓦多卫生部长弗朗西斯科·阿拉比日前在首都圣萨尔瓦多接受新华社记者专访时表示，中国新冠疫苗及时抵萨，助力当地度过疫情“最艰难时刻”。萨中抗疫合作认真、细致，是落实两国元首互动的重要成果。

　　阿拉比说，今年3月起，多批中国新冠疫苗及时抵萨，保障该国为老人、医护人员等高危人群率先接种。

　　他表示，中国疫苗帮助萨尔瓦多成为地区疫苗接种管理最好的国家之一。泛美卫生组织数据显示，萨尔瓦多约55.6%人口已完全接种新冠疫苗，接种率位居拉美国家前列。

　　阿拉比对中方将新冠疫苗作为全球公共产品表示“完全认同”。他说，中国在全球抗疫合作中展现负责任国家形象。疫情蔓延之初，中国第一时间分享新冠病毒特性及科学防控手段。受中方经验启发，萨方新建医院以集中收治新冠肺炎患者，将全国重症监护病床数从数十个扩容至上千个；在萨抗疫关键阶段，中方为萨方提供多批次口罩、呼吸机等物资；在复工复产阶段，中国的精准防疫措施为萨等拉美国家提供借鉴。

　　阿拉比在采访中对中国在疫苗合作等方面向萨方提供支持表示感谢。“萨方通过中方了解一手防疫措施，从而将疫情造成的负面影响降至可控程度。”

　　阿拉比表示，除抗疫合作外，两国在卫生领域仍有很大合作空间。他希望中方在公共卫生领域传授更多经验技术，加强两国医护人员培训交流。

　　他说，萨中建交3年多来，两国规模与国情差异并未影响双方以诚相待。除卫生领域外，两国在教育、体育、基础设施等领域的合作也亮点纷呈。萨中合作内涵丰富、领域广泛，为萨尔瓦多发展补齐短板、注入动力，也为萨人民增添福祉。

　　“感谢中国与我们分享发展经验，这将帮助萨尔瓦多为未来建设打好基础。”阿拉比说。

(责编：崔越、杨牧)

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