新华社伦敦10月27日电 专访：中国经济稳健增长展现强劲韧性——访英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新

新华社记者孙晓玲

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新日前在伦敦接受新华社记者书面专访时表示，作为从新冠疫情冲击中率先恢复的主要经济体，中国经济今年前三个季度保持稳定增长，展现出强劲韧性，相信后疫情时代中国对世界经济增长将起到更重要作用。

毛旭新说：“在全球经济依然受到疫情冲击、经济下行压力变大的大环境下，中国经济表现相对稳健，2021年前三个季度保持了近10%的增长率。”

谈及中国经济增长主要动能，毛旭新说：“尽管受疫情、汛情等因素影响，消费在前三个季度依然保持健康增长，成为稳经济的基本盘、压舱石，保障中国经济航船稳定前行。同时，在加强金融风险防范的同时，固定资产投资保持了一定增长率，显现出较强韧性。”

毛旭新表示，进出口贸易强劲增长是今年中国经济一大亮点。“尽管受到供应链瓶颈和能源、原材料价格飙升的冲击，中国的外贸依然逆势快速增长，净出口对整体经济的拉动作用显著。”

“出口的亮眼增长缘于产业链、供应链自主可控能力的提升。在疫情冲击下，中国产业链供应链表现出强大韧性。同时，与其他出口国家相比，中国防疫卓有成效，生产和供应保持稳定，有利于获得更多出口订单。”

毛旭新强调，这些来之不易的经济成就是在没有大规模刺激政策的情况下取得的。“在欧美主要经济体大规模刺激政策带来通胀压力的同时，中国整体通胀水平相对较低。中国相对稳健的货币政策为防范应对金融风险、维持汇率稳定提供了相当大的政策执行空间。”

毛旭新说，面对国内外各种风险和不确定性，中国政府有丰富的政策工具选择来保持增长动能。例如，面对非理性上涨的能源价格，采取确保能源安全稳定供应、有效防控金融风险外溢的措施；在消费和投资方面，采取提振大宗消费、重点消费政策，全面推进乡村振兴；加强行业监管和调整，继续推进相关行业健康发展；加强开放合作，增强对外资的吸引力；通过科技创新实现产业升级，进一步增强产业链供应链竞争优势。

在毛旭新看来，当前中国经济增长更注重质的提升。“创新动能不断增强，新业态、新模式持续活跃，推进实现共同富裕……中国经济在效率提高的同时，进一步协调公平，实现高质量发展。”

“中国经济高质量发展对世界经济至关重要，”毛旭新说，“中国对世界经济增长贡献率连续多年超过30%，在后疫情时代，中国对世界经济增长必将起到更重要的作用。”

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