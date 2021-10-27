新华社莫斯科10月27日电（记者耿鹏宇）据俄罗斯媒体27日报道，两艘“北风之神-A”级核潜艇和两艘“亚森-M”级核潜艇将列装俄罗斯太平洋舰队。

塔斯社当天援引俄太平洋舰队潜艇部队司令部参谋长纳瓦尔斯基的话说，根据军备计划，未来上述核潜艇将进入俄太平洋舰队战斗序列，这将极大增强俄海上战略核力量。

“北风之神-A”级核潜艇是“北风之神”级战略核潜艇的改进型，具有更完善的机动系统、定深悬浮系统和武器控制系统，可携带16枚能搭载核弹头的“布拉瓦”导弹。“亚森-M”级是多用途攻击核潜艇，具有噪音小、打击能力强、自动化程度高等特点，能够携带“锆石”高超音速导弹，实施反潜、反舰、对陆攻击、战备警戒等任务。

纳瓦尔斯基说，远东堪察加半岛维柳钦斯克基地用于停放新潜艇的码头和泊位等基础设施建设已进入收尾阶段，今年年底前可完成。新设施配备供水、供电和蒸汽系统，为潜艇提供安全保障。

据报道，俄国防部当天早些时候宣布，将改善维柳钦斯克基地基础设施，增加潜艇部队力量部署，进一步提高其安全系数。

维柳钦斯克基地内驻有“北风之神”级和“亚森”级等各类潜艇。此前，俄媒报道称，维柳钦斯克基地50米高的钢筋混凝土结构的潜艇掩体已基本完工，不仅可抵御普通炸弹和导弹攻击，还能应对核打击威胁，大幅提升舰艇的生存能力和战斗力。

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