人民网北京10月27日电 （记者曲颂）由中国社会科学院、中国—中东欧国家合作秘书处和中国国际问题研究基金会联合主办，中国社会科学院欧洲研究所、中国—中东欧国家智库交流与合作网络、保加利亚外交部外交研究所承办的第七届中国—中东欧国家高级别智库研讨会于2021年10月26日以线上、线下相结合方式举行。来自中国、保加利亚及其他中东欧国家的政府官员、知名智库负责人、专家学者以及媒体100余人参加会议。

论坛开幕式由中国社会科学院欧洲研究所所长、中国—中东欧国家智库交流与合作网络理事长冯仲平主持，中国社会科学院副院长、党组成员王灵桂，中国外交部中国—中东欧国家合作秘书处参赞崔志民，中国国际问题研究基金会理事长兰立俊，保加利亚外交部全球事务司司长乌利亚娜·博格丹斯出席并讲话，斯洛文尼亚外交部国务秘书斯坦尼斯拉夫·拉什昌向大会发来视频致辞，祝贺研讨会顺利召开。

王灵桂表示，新中国成立以来，中国政府始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，不断探索和实践具有中国特色的国际和地区合作之道。作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者与全球公共产品的提供者，中国始终秉持共商共建共享原则，促进全球共同发展、推动构建人类命运共同体贡献了中国智慧与中国方案。中欧均是多边主义的坚定支持者，而作为中欧关系的重要组成部分，中国—中东欧国家合作自2012年成立以来在务实合作、人文交流、制度创新、政策对接等方面取得了令人瞩目的成就，为中欧之间的深入对话、交流、合作搭建了平台，对于推动中国与中东欧国家社会经济持续发展、促进中欧全面战略伙伴关系不断深化发挥着积极作用。面对中国—中东欧国家合作的瓶颈制约，各国智库应强化合作机制理论创新，正本清源助力务实合作发展，为中国—中东欧国家合作走实走深提供学理支撑。同时，智库应积极开展国际学术交流合作，充分发挥专业化优势，聚焦“绿色发展”“数字合作”“互联互通”等前沿热点，开展针对性、实效性、创新性的研究与探讨，为重塑优化中国—中东欧国家合作未来发展方向、提升合作的效益与质量注入思想动能。

崔志民认为，在中国—中东欧国家合作框架内，智库领域交流合作起步早、成果多、影响大，为促进中国与中东欧国家人民相互沟通与了解发挥了积极作用。此次研讨会的主题是“在全球大变局下引航中国—中东欧国家合作”，其敏锐地扑捉和反映了当前国际形势的鲜明特点和中国—中东欧国家合作方向及下阶段推进重点，具有现实指导意义。在合作实践中，我们应坚定合作方向，坚持相互尊重、务实均衡、开放包容、创新进取的合作原则，着力将中国—中东欧国家合作打造成为利益交融、安危与共的利益共同体和命运共同体。同时，我们应秉持务实合作属性，以落实峰会成果为主线，充分释放中国与中东欧国家在互联互通、贸易、投资、绿色、创新、人文交流等领域的合作潜力，为中国—中东欧国家合作持续深化，中欧关系稳健成熟提供发展动能。

斯坦尼斯拉夫·拉什昌在视频致辞中表示，中国—中东欧国家合作建立并提升了中国与中东欧国家间的政治、经济、文化和学术关系，是促进双方创新和可持续发展的重要支柱，对于推动中欧关系发展也具有重要价值。斯洛文尼亚长期支持中国—中东欧国家合作，积极参与该倡议的所有重大活动和举措，并一直努力在“一带一路”倡议中发挥积极作用，而与中国合作的日益密切也使得斯中双边贸易显著增加，创新合作成果不断涌现，联合投资项目质量稳步提升，为两国经济的发展带来了切实的益处。新冠肺炎疫情对各国经济均造成了显著的负面影响，虽然欧盟在促进经济复苏方面做出了很多努力与尝试，但要恢复正常，前路依然漫漫。目前欧盟旅游业、交通运输业以及各类社会服务业等经济支柱行业基本处于停滞状态，而基础设施项目的大量资金缺口也是中东欧国家以及欧盟所面临的重大挑战，加强相关领域的合作将对欧盟经济复苏意义重大，这也为中国—中东欧国家合作提供了新的机遇与方向。

主旨论坛环节由中国社会科学院欧洲研究所副所长、中国—中东欧国家智库交流与合作网络秘书长刘作奎主持，中国驻保加利亚大使董晓军，中国社会科学院欧洲研究所所长、中国—中东欧国家智库交流与合作网络理事长冯仲平，保加利亚外交部外交研究所所长坦尼娅·米哈伊洛，中国—中东欧国家农业合作促进会执行主席蒙奇尔·斯坦尼舍夫，前罗马尼亚驻中国和韩国大使、前欧盟驻日本特使、欧盟对外行动署亚太司主任维奥雷尔·伊斯蒂西奥亚-布杜拉在主旨论坛上发表讲话。

(责编：崔越、常红)