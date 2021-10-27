新华社罗马10月27日电 题：他们见证了中国与粮农组织关系的发展

新华社记者陈占杰 叶心可 周啸天

中国是联合国粮食及农业组织（简称“粮农组织”）的创始成员国之一。自1973年恢复在该组织的席位以来，中国与粮农组织一直保持着良好的合作关系。近年来，越来越多的中国人到这个以创建“零饥饿”世界为己任的国际组织任职，为其发展贡献中国智慧，他们也见证了粮农组织与中国密切合作、互利共赢的历程。

2019年8月1日，此前担任中国农业农村部副部长的屈冬玉正式就任粮农组织总干事，成为粮农组织历史上首位中国籍总干事。

回顾过去几十年，在粮农组织工作的中国员工深刻感受到中国发展带来的巨大变化。

粮农组织植物生产及保护司司长夏敬源说，中国和粮农组织的关系发展可以分为两个阶段，第一阶段从中国恢复粮农组织席位到1996年。这段时间，粮农组织对中国支持很多，在技术、知识、产品等方面对中国进行了无私帮助，与粮农组织的合作有力助推了中国农村发展。第二阶段从1996年开始，中国在会费、项目、人力资源等方面积极支持粮农组织工作。

夏敬源认为，今后中国和粮农组织可以在战略、技术、标准、信息交流和人力资源五个方面加强合作，中国和粮农组织的双赢关系将在未来获得更大发展。

粮农组织太平洋岛屿次区域办事处（萨摩亚）主任姚向君用“翻天覆地”来形容中国和粮农组织关系的变化。姚向君说，刚加入粮农组织时，中国话语权很少，很难参与到该组织的标准制定中。随着双方关系发展，中国能把国内的一些关切反应到该组织的标准制定中，话语权增强。

粮农组织渔业及水产养殖业司的渔业官员王威巍认为，中国用相对少的土地养活这么多的人口，这是对全球粮食事业最大的贡献，中国优秀的农业技术通过南南合作等渠道惠及更多的发展中国家。

粮农组织驻马拉维代表处国家代表陈志军说，目前中国是国际组织与南南三方合作模式中最大的贡献者，中国可以利用自己的资金、技术、市场和经验，带动发展中国家的农业基础设施建设、农业技术进步、农产品市场价值链的发展。

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