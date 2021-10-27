新华社雅典10月27日电 当地时间2021年10月27日，王毅国务委员兼外长在访问希腊期间，接受希腊《消息报》书面采访。全文如下：

一、今年是希腊独立战争200周年，同时也是中国共产党百年华诞。在这样一个值得庆祝和纪念的年份，您此次访希对希中关系未来发展有何意义？

希腊是西方文明的发源地，是欧洲发达国家和中东欧重要国家，在国际和地区事务中发挥独特作用。近年来，在两国领导人的战略引领下，以比雷埃夫斯港为代表的双边务实合作取得重要成果，双方共同倡导的“文明古国论坛”取得积极进展，为促进中欧关系和中国－中东欧国家合作稳定发展作出了重要贡献。

我此次应登迪亚斯外长邀请访问希腊，期待同希方进一步巩固政治互信、加强战略沟通、深化务实合作，为国际社会树立不同大小国家相互尊重、平等相待的典范，不同制度国家团结合作、互利共赢的典范，不同文化国家交流互鉴、共谋发展的典范，向国际社会展示中希坚定发展全面战略伙伴关系的强烈意愿。

二、不久前，2022年北京冬奥会火种采集和交接仪式在希腊成功举行，北京将成为世界第一个“双奥之城”。您如何看待奥运合作在促进希中人文交流和文明互鉴中发挥的作用？

奥林匹克运动是希腊文明对现代文明的卓越贡献，是希腊永远的荣光，它的发展深深镌刻着人类文明前行的烙印。古代奥运会以橄榄枝为最高奖品，代表着人类对和平与友谊最深切的期盼和向往。现代奥运传承这一朴素理念，致力于消除不同民族、不同文化间的隔阂，已成为世界文化的重要组成部分和各民族文化交融互鉴的有益平台。

几天前，在希腊政府和人民的大力支持下，2022北京冬奥会圣火采集、传递和交接仪式在希腊圆满完成，为冬奥会的成功顺利举办开了个好头。我们有信心与国际社会一道，举办一届“简约、安全、精彩”的冬奥会。欢迎希腊运动员积极参与北京冬奥会，展示冰雪健儿的风采。

从2008年北京夏奥会到2022年北京冬奥会，希腊一直积极支持两国奥运合作，共同反对体育运动政治化。站在奥运的发源地，我期待中希两国以奥运合作为纽带，践行真正的奥林匹克精神，在北京冬奥会“一起向未来”口号的引领下，携手促进世界和平发展和文明交流互鉴，共同迎接美好的明天！

三、希中经济关系如何把优势转化为行动？中方对比雷埃夫斯港建设有什么新规划，这一项目怎样才能有效提升希腊的物流枢纽地位？

希腊是传统海运大国，中国是制造业大国和贸易大国，两国发展理念相近，均支持贸易自由化，积极致力于建设开放型世界经济，双方开展海运合作具有天然优势。同时，中希既无历史纠葛，也不存在战略冲突，这也为双方开展合作营造了良好氛围。

作为中希海运合作的突出成果，中远海运比雷埃夫斯港项目已成为中希、中欧共建“一带一路”合作的典范。在双方的共同努力下，比港快速发展为地中海第一大港，为当地创造直接就业岗位3000多个，社会直接贡献逾14亿欧元，为希腊经济发展作出积极贡献。不久前，比港项目第二阶段股权顺利交割，为比港后续经营发展奠定坚实基础。中方将加快推进邮轮码头扩建等重点项目，着力开展节能减排和数字化建设，不断提高比港枢纽地位和作业能力，将比港打造为海陆兼备、多元发展的世界一流港口。希望双方总结成功经验，推动比港更多助力中欧陆海快线和巴尔干地区贸易发展，带动中希两国企业拓展新的合作领域，更好造福两国人民。

四、中国是联合国安理会常任理事国，如何看待希腊在促进巴尔干地区和东地中海地区稳定和繁荣中扮演的角色？中方能为缓和希腊与土耳其关系作什么贡献？

中国作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，始终是致力于和平的力量，坚决维护联合国在国际事务中的核心作用和国际公平正义。中国历史上曾饱经战乱，深知和平的可贵。中方一贯主张通过对话协商，以和平手段解决国际争端和热点难点问题。我们也希望各国从地区国家和世界人民的福祉出发，努力寻求符合地区实际、兼顾各方利益的解决方案，共同维护世界的和平与安宁。

希腊是巴尔干和东地中海地区重要国家，在维护地区稳定、安全和繁荣方面发挥积极作用。希腊和土耳其保持良好关系，有利于地区和平稳定，符合地区国家及国际社会的共同利益。我们高兴地看到，近期希土两国均表达了通过谈判解决争端的意愿。中方希望双方牢牢把握促进地区和平、稳定、发展的大方向，通过对话谈判解决历史遗留问题、化解分歧，共同促进地区的发展与繁荣。

五、希腊以航运经济为特色，关注全球航运安全事务发展。您认为美英澳结成三方安全伙伴关系是否会影响全球航运合作？美国对华立场是否会影响希中关系？

近期美英澳成立三边安全伙伴关系（AUKUS），并计划开展核潜艇合作，必将带来核扩散风险，严重破坏东南亚无核区建设，不排除诱发新一轮军备竞赛，给本地区的和平稳定与发展蒙上阴影，对航运安全造成的负面影响显而易见，国际社会应该共同反对。

人与人交往需要相互尊重，每个人都有自己的交友自由，不会干涉别人的朋友圈，也不容别人干涉自己的朋友圈。国与国之间的交往也是如此。每个国家都有独立发展友好关系的权利。干涉、破坏别国友好关系，不仅是对他国的不尊重，更是典型的霸道、霸凌行为。中希都是文明古国，我相信两国有智慧、有能力不受干扰、独立自主地发展好双边关系，为世界各国的团结和友谊发挥更大引领作用。

(责编：郝江震、袁勃)