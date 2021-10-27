9部富有中国时代特色的精彩电影参加“2021东京·中国电影周”。主办方供图

人民网东京10月27日电 （孙璐、李沐航）10月25日至31日，“2021东京·中国电影周”在日本东京举行，共有9部富有中国时代特色的电影参加展映，带领日本观众更加深入地了解中国文化。

数据显示，截至2021年10月，中国电影年度票房破400亿，总观影人次9.88亿，总放映场次9852.4万，持续保持着全球单一国别市场票房冠军。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。主办方表示， “2021东京·中国电影周”也是献给2022年中日邦交正常化50周年的衷心祝福与前奏。

据了解，在日本首映的9部中国参选电影分别是《1921》《悬崖之上》《中国医生》《你好！李焕英》《燃野少年的天空》《寻汉计》《大城大楼》《萨瓦流淌的方向》《新大头儿子小头爸爸4：完美爸爸》。其中，10月25日上映《1921》《寻汉计》；10月26日上映《萨瓦流淌的方向》《燃野少年的天空》《你好！李焕英》；10月27日上映《大城大楼》《新大头儿子小头爸爸4：完美爸爸》；10月28日上映《中国医生》；10月31日上映《悬崖之上》。展映期间观众可以前往位于日本桥的东宝影院观影。

10月31日，包括女演员栗原小卷、常盘贵子、电影导演泷田洋二郎 、行定勋等在内的日本电影业界知名人士将出席当天举行的“2021东京·中国电影周闭幕式暨第六届金鹤奖颁奖典礼”，为最受观众喜爱的优秀电影颁奖。

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