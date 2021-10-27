【突尼斯】瓦利德

埃及青年汉学家穆成功（纳吉赫·易卜拉欣）展示其书法作品。受访者供图

“我喜欢中国功夫和文化，所以我选择了学习中文。”埃及青年汉学家穆成功（纳吉赫·易卜拉欣）说。前不久，他刚刚参加了国际儒学联合会和北京语言大学共同举办的汉学青年学者研习营。而他的埃及同胞凌骁（马哈茂德·朱马）则表示，他原本想上工程学，但飞速发展的中国经济，使他对学习中文产生兴趣。凌骁说：“在埃及有1500余家中国企业，所以现在学中文的学生很容易找到一份工作。”

埃及是最早开设中文教学的国家之一，上世纪50年代起，埃及各大学陆续开办中文课程。随着中埃关系不断巩固和升温，学习中文的埃及学生与日俱增。凌骁说：“埃及目前已有20多所大学和学院开设了中文专业。如今埃及已有数千名中文学习者，我们算是世界上最热爱学中文的学生之一。”此外，据媒体报道，埃及计划在初高中阶段普及中文教学。“埃及甚至在考虑成立一所以中文为授课语言的理工大学。” 穆成功透露。

埃及青年汉学家凌骁（马哈茂德·朱马）在2021汉学青年学者研习营研讨会上发言。受访者供图

凌骁认为，与其他专业的毕业生相比，中文系的学生更容易找到工作，这可能是埃及人热衷学习中文的主要原因之一。而穆成功认为，除了就业考虑，文化因素同样也不容忽略。在他看来，目前埃及的“中文热”，折射出的是中埃关系的全方位提升。穆成功还补充道，中埃两国的文学有很多相同点，两国社会也有不少的共同点，这使得中国文学作品受到埃及汉学者和读者广泛欢迎。

凌骁说，埃及的中文教学遥遥领先，不仅体现数字上，教学质量和学生们的中文水平也能印证这一点。与前几代人相比，如今线上的学习平台和社交媒体给埃及学生提供了学中文的良好环境。穆成功认为，埃及中文学习者数量的不断增加，不仅有助于促进中埃文化交流，更有助于促进中国文化在阿拉伯国家和非洲的传播，推动埃及在“一带一路”建设中发挥更重要的作用。

谈及对未来的打算时，正在复旦大学攻读比较文学博士学位的穆成功表示，他希望成为一个优秀的汉学家，把中国古典文学译成阿拉伯语。而在南开大学学习同样专业的凌骁，则希望毕业后能回到埃及教中文，把他在中国学到的知识传授给他的学生。（作者系北京大学历史系博士，现供职于人民网阿拉伯文频道，实习生陈瀚林编译）

(责编：王禹蘅、常红)