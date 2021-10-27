人民网北京10月27日电 （记者李欣怡）由中国石油和化学工业联合会主办的“第五届中国石油和化工行业国际产能合作大会暨RCEP发展论坛”于27日在浙江宁波举行。

中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁在开幕致辞中表示，加强国际产业合作是命运与共应对挑战、开发商机携手前行的重要举措，是我国实施“双循环”经济发展的切实要求。

10月26日，第二十四次中国—东盟领导人会议召开。许宁宁谈到，会议发表的《中国—东盟关于合作支持〈东盟全面经济复苏框架〉的联合声明》《关于加强中国—东盟绿色和可持续发展合作的联合声明》，以及之前在9月1日第20次中国—东盟经贸部长会议通过的《在中国—东盟建立对话关系30周年之际关于进一步提升经贸合作水平的联合声明》，对当今双方增进产业合作具有指导意义。

《在中国—东盟建立对话关系30周年之际关于进一步提升经贸合作水平的联合声明》提到，双方支持增强区域供应链韧性和可持续性，鼓励发展包容性合作平台。应充分用好各项现有倡议，为诸多利益相关方特别是中小微企业，在供应链创新和应用方面开展交流合作，包括通过技术交流推动区域价值链互补，应对疫情对区域和全球供应链造成的负面影响。

会上，中国石油和化学工业联合会会长李寿生介绍道，近年来，中国石油和化工企业积极走进东盟国家。中国石油收购了新加坡等国家的炼油资产。中石化在东南亚地区通过独资、控股或参股方式开展炼化项目合作。恒逸文莱一期800万吨/年原油加工能力项目建成，标志着中国石化企业“走出去”进入了由单一炼化向综合一体化化工转型的新阶段。四川开元集团在老挝开发钾盐矿产，已形成50万吨/年的产能。赛轮、玲珑、中策、森麒麟等企业在泰国、越南、马来西亚、印尼等国建立轮胎生产厂家，生产半钢、全钢和工程轮胎，中化国际、永一、恒丰、赛轮、双钱等企业在东南亚国家建立橡胶种植园或标准胶加工厂，海外产业链初步形成。泰中罗永工业园是中国轮胎企业投资集中的园区，产业链上下游企业有20多家，产业集群规模效应初显，建成了相对完善的产业链条。

许宁宁谈到，即将生效的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)实施的区域开放，为各有关方实施产业合作创造了有利条件。国际产业合作需要企业提高自身国际经营水平。他建议，企业应尽快掌握RCEP规则、市场开放时间表，在积极参与区域国际产业合作中实现经营的新拓展，应利用双边、次区域和区域层面的合作机制和自贸协定，将产业链延伸至更广阔的国际产业分工。

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