新华社曼谷10月27日电 专访：区域政策协调有助东南亚旅游业早日复苏——访泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才

新华社记者王亚光

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才日前接受新华社记者专访时表示，当前新冠疫情在全球持续蔓延，东盟各国政府在实行严格疫情管控措施的同时应加强区域政策沟通和协调，逐步开放市场，提振旅游业，助推经济复苏。

随着疫苗接种率提高，印度尼西亚、泰国和新加坡等多个东南亚国家已经或计划逐步放宽入境限制，谨慎推进旅游业重新开放。“先行开放旅游业是为了尽快带动经济复苏。然而，当前疫情反复，形势依旧严峻，为将疫情影响降至最低，各国政府有必要加强政策沟通和协调。”蔡伟才说。

他认为，为重启旅游业，东盟各国政府应加强包括信息交流、健康证明文件确认、突发事件及时通报以及入境海关检验标准等相关领域的政策沟通和协调。在目前形势下，东盟各国可以有选择、分区域、分步骤地开放旅游市场，推动相关旅游合作，吸引游客。

蔡伟才表示，随着各国进入常态化的疫情防控阶段，东盟成员国应该进一步提升疫情防控和医疗系统保障能力，提高全民防疫抗疫意识，“只有这样，经济才可以逐步复苏并实现可持续发展”。

他认为，还需要关注东盟内部疫苗接种进度不一的问题。随着越来越多东盟国家放宽出入境限制，疫苗接种进度较为滞后的国家可能会出现疫情复燃的情况，进而导致经济复苏进程不平衡。“东盟内部应在这方面进行协调，帮助疫苗接种滞后的成员国构建免疫屏障。”

他同时指出，中国向东盟成员国提供了大量疫苗，在促进疫苗可及性和接种的平衡性方面发挥了很大作用，“我们非常感谢中国政府的帮助”。

“尽管各国都需要尽快恢复经济，但是疫情形势下，欲速则不达，各国政府必须实行严格的疫情防控措施，循序渐进，逐步开放市场，防止疫情反复再次重创经济。”他说。

谈到对泰国经济的展望，蔡伟才表示，旅游业是泰国的支柱产业，疫情在全球蔓延导致入境游客人数急剧下降，与旅游业相关的酒店、餐饮、航运等行业处境艰难。“今明两年，泰国经济都将处于恢复阶段，预计今年泰国经济增长率在1%左右，明年如无其他不利因素，泰国经济可望取得近3%的增幅。”

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