新华社雅加达10月27日电 专访：期待中国和东盟关系迎来更加辉煌的下一个30年——访中国驻东盟大使邓锡军

新华社记者余谦梁 汪奥娜

10月26日至28日，2021年东盟轮值主席国文莱以视频方式举行第38届和第39届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议。中国驻东盟大使邓锡军日前在接受新华社记者书面采访时表示，他对中国和东盟关系未来发展充满信心，期待迎来更加辉煌的另一个30年。

今年是中国-东盟建立对话关系30周年。邓锡军说，30年来，在中国与东盟共同努力下，双方政治互信不断加深，经济融合持续加快，人文交往更加密切。中国和东盟关系已成为东盟同各对话伙伴关系中最具活力、最富内涵、最有影响的一对关系，日益在区域合作进程中发挥引领作用。

邓锡军表示，当前世界处在一个动荡变革、挑战与机遇并存的时代。中国和东盟关系处在新起点、面临新机遇，即将进入下一个30年。新形势下，中国与东盟应乘势而上，以更积极姿态、更创新举措进一步释放双方关系发展动能，构建更为紧密的命运共同体，更好造福双方20多亿民众。

邓锡军提出，双方要携手战胜疫情，实现地区经济复苏，进一步深化疫苗合作，加快在东南亚共同打造区域疫苗生产和分配中心，为东盟尽快控制疫情提供坚定支撑；推进共同发展，打造新增长点，加强发展战略对接，推进高质量共建“一带一路”，提升地区互联互通水平；促进民心相通，夯实民意基础，深化文化、教育、媒体、智库、旅游、体育、妇女、青年等领域交流合作，并进一步拓展人文合作领域；坚持团结协作，捍卫国际正义，共同维护以联合国为核心的国际体系和以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，继续坚持东亚合作精神和倡导亚洲特色多边主义，反对零和博弈以及霸凌霸道，推动构建开放包容的区域合作框架。

邓锡军说，在去年中国与东盟领导人会议上，中方倡议以双方建立对话关系30周年为契机，将双方关系提升为全面战略伙伴关系，得到东盟方积极回应。一年来，中国与东盟就这一倡议相关概念和合作举措进行了深入探讨，达成了广泛共识，今年中国与东盟领导人还将就此进一步进行交流。

邓锡军说，打造更高水平的中国-东盟战略伙伴关系是《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》文件重要共识。当前双方提升建立全面战略伙伴关系适逢其时，能够更加准确反映双方关系的高水平、全方位、宽领域发展定位，也有助于更好发挥双方关系对东亚区域合作的引领和示范作用，为促进地区发展与稳定做出更大贡献。

在谈到双方贸易投资合作亮点时，邓锡军说，中国与东盟30年来经贸合作不断升级，已互为最大贸易伙伴。今年前三季度，双方贸易额达6305.4亿美元，同比增长31.1%，占我国外贸总值的14.4%，继续保持强劲增长势头；双向投资合作蓬勃发展，截至今年6月底，相互累计投资总额超过3100亿美元，东盟已成为中国最主要对外投资目的地和外商直接投资来源地。

邓锡军表示，未来中方愿同东盟深化高质量共建“一带一路”，共同支持落实《东盟全面复苏框架》，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）如期生效，打造数字经济合作伙伴关系，深挖科技创新、蓝色经济、可持续发展和绿色转型等领域合作潜力，互利共赢，为地区复苏和双方关系长远发展注入不竭动力。

邓锡军还介绍了中国和东盟抗疫合作成就和未来合作计划。他表示，当前东盟地区疫情总体趋缓，但仍然面临部分国家疫情不时反弹、疫苗接种率偏低等严峻挑战，疫情的未来发展也存在诸多不确定性。中方将继续发挥负责任大国作用，尽己所能向东盟国家提供疫苗等抗疫物资，落实好中国-东盟公共卫生合作倡议。

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