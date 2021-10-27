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新加坡学者：RCEP将推动东盟经济疫后复苏

2021年10月27日14:44 | 来源：新华网
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　　新华社新加坡10月27日电（记者王丽丽）新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山日前在接受新华社记者专访时表示，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽早生效，有助于加速东盟各国经济疫后复苏进程。

　　胡逸山说，东盟国家正努力摆脱新冠疫情影响并发展经济，RCEP尽早生效有利于各国经济复苏。“RCEP特别有助于削减关税和非关税壁垒，实现商品和服务更自由的贸易，从而加速本地区和世界的经济复苏。”

　　去年11月，东盟10国和中国、韩国、日本、新西兰、澳大利亚共同签署RCEP，这是全球最大的自由贸易协定。RCEP在6个东盟成员国和3个非东盟成员国获批准后，即可在这些批准的国家之间相互生效。该协定目前已得到中国、日本、新加坡、泰国、柬埔寨和文莱的批准。

　　胡逸山说，东盟国家渴望在RCEP生效后进一步开发中国庞大的市场，寻找商机，以推动疫后区域经济复苏。新加坡经济倚重自由贸易，期待RCEP构建的共同市场能够早日实现。

　　他表示，在世界面临单边主义和保护主义抬头的关键时刻，RCEP15个成员国签署协定，向世界展示共享市场、共同繁荣的优势所在，为自由贸易和多边主义注入新的活力。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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