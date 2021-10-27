人民网华盛顿10月26日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚26日应邀出席美国中国总商会芝加哥分会2021年会暨全球制造业峰会并致辞。秦刚表示，经贸合作一直是中美关系的压舱石和推进器。中美关系当前正经历新一轮磨合调整，希望经贸合作还要成为中美关系的润滑剂和稳定器。

秦刚在致辞中表示，年会的成功举办，传递了中美两国工商界继续推进经贸合作的强烈愿望。中美两国经济结构深层互补，彼此利益深度交融。无论是应对眼下全球性产业链、供应链紊乱带来的挑战，还是推动疫后全球经济复苏，都需要中美同舟共济、协调合作。

秦刚表示，中国一如既往欢迎美国企业加大对华投资，将持续扩大开放，不断营造市场化、法治化、国际化的营商环境。欢迎美国企业继续积极参加第四届中国国际进口博览会。希望美方也为两国企业合作消除限制和障碍，为中国企业提供公平、公正的投资环境。

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文，以及美国威斯康星州州长艾弗斯、科罗拉多州州长波利斯、阿肯色州州长哈钦森、俄亥俄州州长德瓦恩、堪萨斯州副州长托兰德以及芝加哥市市长莱特福特分别向年会发表视频致辞。驻芝加哥总领馆代总领事黄黎明、美国中西部地区各州和中国有关省市的政府和工商界人士200余人在线出席会议。

会上，中美两国有关地方政府介绍了各自投资环境。与会嘉宾围绕制造业数字化和创新、全球供应链发展趋势和挑战展开了深入交流。会议还听取了对在美中资企业和在华美资企业的商业环境调查报告等。

美国中国总商会芝加哥分会成立于2015年，是代表在美国中西部投资和发展的中资企业的非营利性组织。今年年会由该会联合中国商务部投资促进事务局和美国芝加哥市招商局共同主办，美国腹地美中协会协办。

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