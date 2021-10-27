新华社联合国10月26日电 中国常驻联合国副代表耿爽26日在联合国大会第六委员会“国际法委员会第72届会议工作报告”议题下发言，敦促该委员会进一步发挥作用，促进国际关系法治化。

耿爽说，世界的和平与发展离不开法治与秩序。70多年来，国际法委员会在国际法编纂方面成绩斐然。当今世界正经历百年未有之大变局，全球治理体系加速变革。国际法委员会应进一步发挥作用，维护以国际法为基础的国际秩序和以《联合国宪章》为基础的国际关系基本准则，促进国际关系法治化。

耿爽表示，委员会应同会员国加强交流，进一步听取和吸纳会员国意见，确保其成果反映普遍的国家实践。委员会应审慎选择工作专题，将国际社会的迫切需要和各国的实际诉求作为选题的核心要素。委员会应不断优化工作方法，开展专题研究和通过条款草案，应尽可能采取协商一致方式，最大限度追求最大公约数，推动委员会工作成果获得各国普遍接受。

他说，中国是联合国创始会员国，今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。长期以来，中国坚定支持国际法委员会工作，多位中国籍专家当选委员会委员，独立履职，竭诚奉献，声誉卓著。

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