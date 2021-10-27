锦溪镇计家墩村。人民网 周雨摄

人民网昆山10月27日电 （记者周雨）计家墩村位于江苏昆山锦溪镇，是典型的江南水乡小村落。自2016年开始改造，吸引了众多人才返乡，以“民宿”为特色打造乡村生活共创集群。

“原本是要整体搬迁的，现在这里成为了创业基地，主打民宿集群，而且每家民宿都各有特点。”计家墩村第一书记王惠其说。

书店、咖啡馆、民宿……这些城里的“标配”逐渐在计家墩村占据一席之地。“我们村虽然小，但水系很丰富，所有的民宿都依河而建。上海、苏州的游客都来这里玩。” 2019年至2020年，计家墩村累计接待游客20万余人次，成功实现了从“空心村”到“理想村”的转变。

“我小时候对家乡的印象是‘苦’”

计家墩村一家民宿主人吴先生讲述了自己回乡的心路历程。“我就是本村人，小时候对家乡的印象主要是‘苦’。我们这个地方是水乡，尽管离上海很近，但交通不便，没有工业，农业产量也很低。到处都是水，小时候走到镇上读书要绕路走两个小时。”

“我也想过，回来干什么呢？但实施乡村振兴以后，才发现这块土地保持得很好，家乡还是很漂亮的，值得我回来建设。”吴先生对记者说。

计家墩村民宿外景。人民网 周雨摄

“因为‘苦’，所以更要‘修补’”

随着乡村振兴在全国不断推进，吴先生得知自己的家乡也在改造，决定回来开一家民宿。他还聘用了8个当地村民做员工。

他把这称为“创业养老”。“来这里的年轻人有的是本土设计师，有的原来是企业高管，有手工作坊的人，还有喜欢乡村生活的城里人。最后就是我这样的，曾经是农民，出去做了生意又回到农村。”

吴先生邀请日本建筑师青山周平参与民宿设计。“他当时在清华读完了博士，我请他一起参与我们中国的乡村振兴改造。 我跟他讲，未来的中国市场就在这里，后来他就来了。他的设计给我们带来了很多惊喜。” 吴先生说，从5月到现在，民宿已经吸引了4、5万人来参观，其中有1万多名设计师来“打卡”。

“现在的农村普遍都是‘空心村’。乡村需要有活力才能吸引年轻人回来。通过文化回流，很多青年会选择回到乡村，甚至成为这里的一个新群体，这就是乡村振兴的魅力所在。”

“一个乡村如果曾经带给你苦难，就要通过我们的‘修补’把它建设好。这件事能给人带来一种回忆感。”吴先生说。

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