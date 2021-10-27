人民网里约热内卢10月26日电 （记者吴杰）10月26日，巴西淡水河谷公司与中国最大的工程机械制造商徐工集团就采矿和基建设备的潜在供应签署合作备忘录，包括两辆载重72吨的零排放电池驱动矿用卡车在内的设备样车将于2022年上半年交付测试，载重240吨的“大块头”零排放电动矿用卡车也将在协定日期进行交付测试。这一合作是中国江苏省与巴西米纳斯吉拉斯州友好合作25周年纪念活动的一部分。

当地时间10月26日，中巴政商界多位人士共同出席江苏—米纳斯吉拉斯线上投资说明会暨江苏—巴西企业家圆桌论坛，回顾人员往来频繁、合作不断深化的友好发展历程，介绍最新的经贸发展态势和政策资源优势，探讨扩大交流合作的途径。

中国驻里约热内卢总领事田敏表示，中巴两国经贸合作的快速发展表明，加强地方友好交流合作，有利于促进中巴全面战略伙伴关系发展。希望两国企业抓住商机，共同营造开放包容的合作环境，加强在数字技术、医疗卫生和科技创新等领域互利合作，造福两地人民。中国驻里约总领馆将继续发挥桥梁与纽带作用，为密切中巴省州市友好交流合作提供帮助和便利，推动中巴全面战略伙伴关系不断深化发展。

中国江苏省外办、商务厅负责人杨菁、李明双和巴西米纳斯吉拉斯州副州长布兰特及经济发展厅厅长阿维拉尔、巴西驻上海总领事乐思哲等中巴政商界人士出席说明会并致辞。

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