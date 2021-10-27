新华社华盛顿10月26日电（记者刘品然）美国国务院发言人普赖斯26日在例行记者会上回答媒体提问时说，美方强烈反对以色列在约旦河西岸扩建犹太人定居点，称此举破坏“两国方案”的前景。

普赖斯说，美方对以政府近期推进数千套定居点住房的计划以及对位于约旦河西岸的定居点住房公开招标的行为深表关切。他表示，美方强烈反对以方扩建定居点，此举与缓解紧张、确保平静的努力完全不符，并且破坏通过“两国方案”解决巴以问题的前景。此外，以方将非法定居点追溯合法化的计划在美方看来“不可接受”。

普赖斯此番回应被认为是美方在定居点问题上对以方较为罕见的强硬措辞。

以色列土地管理局24日宣布，在约旦河西岸兴建1355套定居点住房项目开始招标。另据以媒体报道，以民政最高规划和建设委员会将于近期举行会议，预计将批准在约旦河西岸和东耶路撒冷建造另外3144套定居点住房项目。

犹太人定居点问题是巴勒斯坦同以色列和谈的主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴勒斯坦方面坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。

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