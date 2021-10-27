新华社北京10月27日电 题：美式“公平竞争”不公平

新华社记者韩冰

美国情报官员日前公开警告美国企业不要在人工智能、半导体等领域和中国企业开展合作，希望以此确保美国在这些领域的优势地位。这种为维护美国科技霸权、赤裸裸针对特定国家实施技术封锁的做法，与美方一直挂在嘴边的公平竞争精神背道而驰。

这一案例再次体现美方长期以来真正信奉的“公平竞争”标准：有利于巩固美国霸权地位、保证美国无法被超越，才是“公平竞争”；有利于美国利益最大化、他国利益最小化，才是“公平竞争”。

由此可见，美式“公平竞争”讲的哪里是公平？讲的分明是美国优先、唯我独尊，是零和博弈、单边霸凌。用美国世界政治评论网站主编朱达·格伦斯坦的话来说，这叫做“透过竞争棱镜看待一切”，这种视角的危险之处在于“它把世界各个地区简化为竞技场，把各个地区的国家简化为奖品，而不是把它们当作拥有自身利益和需求的行为者来对待”。

历史如镜，清晰映照出美方长期以来如何打着“公平竞争”幌子维护一己私利。上世纪80年代，随着日本半导体产业崛起，美国为巩固自己在半导体产业的领先地位，采取空前严厉的贸易保护措施：对日企实施倾销调查，要求日本自愿限制出口、对美放开半导体市场，对日方征收高额报复性关税。本世纪初，美国面对本国钢铁产业竞争力下滑考验时，不切实设法提高产业竞争力，而是以“反不公平竞争”之名，率先宣布加征关税、进口限额等保障措施，不惜损害欧盟等贸易伙伴利益来谋求本国利益最大化。

如今，历史押着相似的韵脚重演。近年来，为打压中国发展，美方屡屡嘴上说着“创造公平竞争环境”的漂亮言辞，行动上却沿着不公平、不公正、不合理的道路狂奔。从蓄意挑起对华贸易摩擦，到颁布禁令对中国企业正常投资设障，从泛化国家安全概念无理制裁中国企业，到纠集盟友挤压中企海外市场，处处不讲公平讲霸凌。一段时间来，美方还肆意编造“强迫劳动”“种族灭绝”等谣言。美国在个别非洲国家的使馆，甚至通过采取“写1条稿给1000美元”的伎俩收买私营媒体记者，诱导其发表负面报道抹黑中国企业。

如此美式“公平竞争”，毫无“公平”的高尚，只有“不公”的卑劣；毫无“竞争”的风范，只有“使绊”的卑鄙。“当美国无法用正当竞争手段取胜时，就会采取‘下三滥’的手段”。一些海外网友对于美式“公平竞争”的评论，可谓一针见血。

美式“公平竞争”真的有利于美国？事实表明，恰恰相反，只会损人不利己，害人更害己。美国布鲁金斯学会、彼得森国际经济研究所等多家机构今年公布的研究显示，美方2018年挑起的对华贸易战导致美国损失就业岗位超过20万个，并导致2020年外国对美直接投资锐减49%，明显拖累了经济增长。今年3月，美媒对全美1500余名科技界人士的调查显示，逾半数受访者坦言，美国对中国科技企业的打压和制裁将给美国科技企业自身带来损害。

生活告诉我们，弄坏别人的鞋子，自己不会跑得更快。把心思放在“使坏”上，自己注定难以变得更好。美方已到反思自省、改弦更张之时。抛弃美国利益至上的美式“公平竞争”观，改正由此错误观念支配的一系列错误做法，走相互尊重、平等协商、互利共赢之道，才是唯一正确选择。

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