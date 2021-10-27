新华社联合国10月26日电 中国常驻联合国副代表耿爽26日在第76届联大国际法周任意拘押问题视频边会上发言指出，美国在任意拘押方面劣迹斑斑，孟晚舟事件是典型的任意拘押。

耿爽说，任意拘押践踏人权和法治，针对别国公民的任意拘押多涉及滥施单边制裁和“长臂管辖”，利用任意拘押向他国施压更是违反主权平等和不干涉内政等国际法基本原则和国际关系基本准则。中国坚决反对任意拘押，坚决反对在任意拘押问题上采取双重标准，坚决反对借任意拘押问题进行政治操弄、滥施单边霸凌。

他说，谈到任意拘押，就不能不谈到美国在这方面的斑斑劣迹。美国在臭名昭著的关塔那摩监狱长期拘押大量嫌疑犯，一些嫌疑犯未经法定程序裁判被无限期拘押，并持续遭受酷刑和虐待。美国还任意拘押无辜移民，强迫移民儿童与其父母分离，导致无数家庭破裂。

耿爽说，美国一手炮制的孟晚舟事件更是典型的任意拘押。事实早已充分证明，对孟晚舟女士所谓“欺诈”的指控纯属捏造。就连被美方指为“受害者”的汇丰银行也出具了足以证明孟女士清白的文件。这一事件是由美国推行单边制裁和“长臂管辖”造成的，是针对中国公民的政治迫害，严重违反国际法尊重人权、正当行使国家管辖权、不干涉内政、相互尊重主权的规则和原则，其目的是为了打压中国的高科技企业，遏制中国发展，属于赤裸裸的单边霸凌行径。加拿大也在其中扮演了非常不光彩的角色。加方应该深刻反省，汲取教训，而不是打着讨论法律问题的旗号，政治操弄“任意拘押”问题。

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