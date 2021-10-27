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综述：荷兰“解封”后新冠疫情反弹严重

2021年10月27日11:22 | 来源：新华网
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　　新华社海牙10月26日电 综述：荷兰“解封”后新冠疫情反弹严重

　　新华社记者王湘江

　　自荷兰政府9月底宣布解除大部分新冠疫情防控措施以来，该国新冠疫情反弹逐渐加剧，荷兰政府表示正在考虑重启封禁措施。

　　荷兰政府9月25日公布新的新冠防控措施，解除大多数防控措施。例如，取消公共场所1.5米社交距离要求，仅建议保持一定距离；学校师生不再需要戴口罩，但乘坐公共交通工具必须戴口罩；进入酒吧、餐馆以及其他社交和文化场所需要出示疫苗接种证明。

　　记者近日在海牙市内看到，除了公共汽车、轻轨和火车等公共交通工具上的乘客人人按要求戴口罩之外，街头、火车站内乃至超市和商场内，都很少有人戴口罩。

　　随着防控措施的放松，荷兰“解封”前后稳定在日均2000例左右的新增新冠确诊病例数逐渐攀升，到10月下旬已达到日均5000多例的水平，新增入院人数和重症病例也大幅增加。

　　据荷兰国家公共卫生与环境研究所26日发布的最新数据，10月19日以来新增新冠确诊病例38733例，比前一周激增50%；新增入院病例584例，比前一周增加34%；新增重症110例，比前一周增加31%。数据显示，新增病例分布在荷兰各地和各个年龄组人群中。该研究所认为，新增确诊病例大幅增加可能与放松防控措施和季节性因素有关。

　　面对疫情反弹加剧，荷兰政府25日召开内阁会议，专门讨论疫情问题。卫生大臣胡戈·德容赫在会后表示，疫情反弹比之前预想的更早、更快，政府因此正在考虑重启封禁措施。他说，荷兰疫情非常复杂，五分之四的重症病人没有接种疫苗。

　　据悉，荷兰政府将于11月2日召开新闻发布会，届时将宣布是否采取新的疫情防控措施。

　　荷兰官方数据显示，荷兰87.1%的成年人已接种至少一剂疫苗，83.5%的成年人已完成全程疫苗接种。据世界卫生组织公布的最新数据，截至26日，荷兰累计确诊病例2082563例，累计死亡18314例。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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