新华网东京10月27日电（记者姜俏梅）中国驻大阪总领馆同陕西省文化和旅游厅、日本香川县政府近日举办“陕西省·香川县民俗饮食文化”在线交流活动，包括日中友好团体、日本民众在内共计1500余人在线参与本次活动。

中国驻大阪总领事薛剑在致辞中表示，中日是一衣带水的邻国，但在风俗、文化方面存在很多差异，对此我们应充分理解、积极看待，不能因不了解而抱有偏见。他强调，中国驻大阪总领馆将继续当好中日之间的桥梁和窗口，通过举办各种丰富多彩的活动，向两国民众介绍对方国家的“美”，为“美美与共、和而不同”的中日关系发挥积极作用，进一步促进两国包括文化在内的各领域交流互鉴，续写两国共同发展进步的新篇章。

图为中国驻大阪总领事薛剑线上致辞。（活动主办方供图）

中国陕西省文化和旅游厅副厅长孟祥国指出，共同举办民俗饮食文化交流活动是双方深化了解和认知的实际举措，对促进相近相亲、多元互动具有积极的现实意义。他期待疫情过后日本朋友来陕西做客，观赏自然风光，探访历史遗存，品味三秦美食，感知文化陕西。

在当天的交流活动中，日本民众不仅线上打卡“盛世长安”，了解古都长安的现代生活，还在线跟随花馍技艺非遗传承人动手制作中国非物质文化遗产陕西面花“年年有余”，感受中国非遗文化魅力。日本香川县政府则通过介绍旅游热点深挖文化魅力，邀请当地“乌冬名人”展示乌冬面的制作过程。

图为花馍技艺非遗传承人展示陕西面花“年年有余”。（活动主办方供图）

中国驻大阪总领馆设置的“陕西·香川知多少”知识问答环节将活动气氛推向高潮。不少日本民众留言表示“花馍是可以吃的中国文化”、“中国人对饮食的追求达到了极致”、“希望今后友城之间多开展类似的友好活动”，并纷纷表示期待疫情结束后到“古都长安”做客，畅叙友谊。

1994年，中国陕西省与日本香川县缔结友好关系成为友好省县。多年来，两地持续加强交流，拓展合作空间，保持良好的发展态势。

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