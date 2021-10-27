新华社多哈10月26日电 当地时间10月26日，国务委员兼外长王毅在离开多哈之前就同阿富汗塔利班临时政府代表团接触情况回答了记者提问。

王毅表示，这次访问卡塔尔期间，我分别同阿富汗塔利班临时政府代理副总理巴拉达尔和代理外长穆塔基进行了接触。在接触中，他们详细介绍了阿富汗临时政府奉行的内外政策。对中方和国际社会关心的增加政权包容性、保障妇女儿童合法权益、打击恐怖主义等问题，阿方做出了比以往更为积极的表态。我们还就双边交往进行了沟通，决定成立工作层面的机制。应该说，这次接触是有益的，增进了相互了解。

王毅表示，阿富汗局势发生重大转折之际，中方最早提出了对未来阿富汗的几点期待：一是构建更加开放包容的政治架构，各民族各派别都应该参与进来，发挥作用；二是实行温和稳健的内外政策，包括保障妇女儿童合法权益；三是同包括伊斯兰国和“东伊运”在内的一切恐怖势力划清界限，采取措施予以坚决打击；四是奉行和平的对外政策，同各国特别是邻国和睦相处。

王毅说，中方提出的这几点期待现在已成为国际社会的共识。关键是如何实现。中方主张，应该秉持平等尊重的态度，同阿富汗各党派、各民族接触沟通，加以积极引导。我们不赞成一味施压，更反对用制裁加以威胁。阿富汗是一个主权国家，阿富汗民族是富有独立精神的民族。阿富汗的历史和很多国际事例证明，对一个独立民族指手画脚，结果往往适得其反。动辄干涉一国内部事务，违反国际关系基本准则。只要我们保持耐心，循序渐进，同阿富汗临时政府以及其他党派和民族进行积极互动，相信阿塔能够更加清楚认识到，怎么做才更符合阿富汗人民的根本和长远利益，才更符合各方的期待，才能更加顺利地融入国际社会。

王毅强调，中国是阿富汗的邻国，两国人民有着悠久友好交往。很多阿富汗朋友讲，中国是从来没有欺负过阿富汗的大国，也是阿富汗伟大的邻国。中国对阿政策是清晰的、一贯的。我们尊重阿富汗的主权、独立和领土完整，尊重阿富汗人民积极探索符合本国国情的发展道路，尊重阿富汗临时政府在全国施政的客观现实。中国从不干涉阿内政，也不寻求任何私利，更无意在阿构建什么势力范围。我们将继续倾听阿富汗人民的呼声和需求，在力所能及的范围内为阿富汗恢复稳定，实现发展发挥建设性作用。

王毅说，关于阿富汗面临的暂时困难，我们要明确地指出，美国以及一些西方国家对此负有不可推卸的责任。中方呼吁并敦促这些国家承担起应尽的职责，尽快采取实际行动，切实帮助缓解可能出现的人道主义危机，真正为阿民众做一些实实在在的好事。国际社会应该形成合力，把“阿人所有、阿人主导”的原则落到实处。

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