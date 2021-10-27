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中国驻美使馆：美方在国际上为“台独”势力撑腰打气“根本是徒劳的”

2021年10月27日09:50 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿10月26日电 中国驻美国使馆发言人26日就美国务卿布林肯“支持台湾参与联合国系统”声明发表谈话时指出，50年前，美国企图在联合国制造“一中一台”或“两个中国”，但遭到惨败。今天，美方公然在国际上为“台独”势力撑腰打气，企图挑战国际法和包括一个中国原则在内的国际关系基本准则，这根本是徒劳的，也绝不会得逞。

　　发言人说，美方近来变本加厉，不断利用各种场合炒作台湾问题，助台拓展所谓“国际空间”，公然挑战一个中国原则。中方对此表示强烈不满、绝不接受，已多次表明我们的严正立场并向美方提出了严正交涉。

　　发言人说，必须指出，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。美方单方面炮制的所谓“与台湾关系法”和“对台六项保证”，中方从一开始就坚决反对，绝不接受。美方声明将所谓的“与台湾关系法”置于中美三个联合公报之前，更是荒谬至极。我们敦促美方认清现实、恪守承诺，坚持一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，立即停止与台官方往来，停止发表不负责任的错误言论，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

　　发言人强调，一个中国原则是国际社会普遍共识，是公认的国际关系基本准则，不容美方单方面挑战和曲解。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。包括美国在内，全世界有180个国家在坚持一个中国原则的基础上与中国建立了外交关系。台湾地区参与联合国等国际组织活动必须按照一个中国原则处理。联大第2758号决议已从政治上、法律上和程序上彻底解决了中华人民共和国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务，均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。

　　发言人说，必须指出，联合国是主权国家才能加入的政府间国际组织。涉台问题是严肃的政治问题，不是所谓的价值观问题。美方以此为借口为台湾说项是偷换概念，混淆视听。

　　发言人指出，台湾当局顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认“九二共识”，倚仗美国主子的支持和怂恿，极力拓展所谓“国际空间”，在“台独”分裂的道路上越走越远。这是对台海和平与稳定最大的现实威胁，也是造成台近年来参与国际民航组织、世界卫生组织等多边机构活动屡屡碰壁的症结所在。事实上，台湾地区获得国际民航组织信息的渠道是畅通的，与世界多个城市通航便利。在符合一个中国原则前提下，台湾地区医疗卫生专家可以参与世界卫生组织相关技术会议。台湾获取包括新冠肺炎疫情在内的公共卫生健康信息渠道是畅通的。美方拿国际民航组织和世界卫生组织说事，司马昭之心，路人皆知。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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