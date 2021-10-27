人民网马德里10月26日电 （记者姜波、陈晓航）中国驻西班牙大使馆当地时间26日举行线上活动，庆祝北京2022年冬奥会迎来倒计时100天。中国驻西班牙大使吴海涛、西班牙奥委会主席布兰科和国际奥委会委员、北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇分别通过视频送上祝福。

吴海涛表示，今天2022年北京冬奥会迎来100天倒计时。当前，北京冬奥会各项筹备工作正在紧锣密鼓，加快推进。作为世界上第一个举办夏季、冬季奥运会的双奥之城，北京已做好准备迎接各国体育健儿共享冬奥会。相信北京将为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。感谢西班牙朋友对北京冬奥会的支持，预祝西班牙冬奥代表团取得佳绩。北京冬奥会，加油！

布兰科表示，今天是一个重要的日子，北京冬奥会迎来100天倒计时。在这个最后阶段，一切将准备就绪。我相信北京将精心筹备，向大家呈现精彩非凡的奥运赛事。全世界都支持北京冬奥会。北京冬奥会加油！

小萨马兰奇表示，很高兴今天迎来了北京冬奥会倒计时100天。中国体育界为此付出了巨大努力，世界顶级运动员将展现最好的自己，相信他们将以优异表现鼓舞全世界的年轻人。期待同大家共享2022年北京冬奥会的精彩时刻。

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