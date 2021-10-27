人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国驻西班牙大使馆举行北京冬奥会100天倒计时庆祝活动

2021年10月27日09:16 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网马德里10月26日电 （记者姜波、陈晓航）中国驻西班牙大使馆当地时间26日举行线上活动，庆祝北京2022年冬奥会迎来倒计时100天。中国驻西班牙大使吴海涛、西班牙奥委会主席布兰科和国际奥委会委员、北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇分别通过视频送上祝福。

吴海涛表示，今天2022年北京冬奥会迎来100天倒计时。当前，北京冬奥会各项筹备工作正在紧锣密鼓，加快推进。作为世界上第一个举办夏季、冬季奥运会的双奥之城，北京已做好准备迎接各国体育健儿共享冬奥会。相信北京将为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。感谢西班牙朋友对北京冬奥会的支持，预祝西班牙冬奥代表团取得佳绩。北京冬奥会，加油！

布兰科表示，今天是一个重要的日子，北京冬奥会迎来100天倒计时。在这个最后阶段，一切将准备就绪。我相信北京将精心筹备，向大家呈现精彩非凡的奥运赛事。全世界都支持北京冬奥会。北京冬奥会加油！

小萨马兰奇表示，很高兴今天迎来了北京冬奥会倒计时100天。中国体育界为此付出了巨大努力，世界顶级运动员将展现最好的自己，相信他们将以优异表现鼓舞全世界的年轻人。期待同大家共享2022年北京冬奥会的精彩时刻。

(责编：王禹蘅、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部