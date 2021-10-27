人民网柏林10月26日电 （记者李强）当地时间10月26日上午，首列“上海号”中欧班列驶入德国汉堡港货运场站，汉堡举行接车仪式。汉堡市市长琛彻尔视频致辞，中国驻汉堡总领馆副总领事王玮、汉堡市经济部长韦斯特哈格曼、汉堡港口营销协会主席马特恩等代表出席仪式。

王玮表示，“上海号”中欧班列为上海和汉堡35年友城关系锦上添花，为后疫情时代双边合作开辟了新平台。截至9月，中欧班列总计开行44948列，疫情期间更是发挥了“生命通道”的作用。新班列开通有助于汉堡在“一带一路”共建中扮演更重要角色。自汉堡开往上海的班列正运载着许多参加第四届中国国际进口博览会的货品，进博会体现了中方继续深化贸易自由化和经济全球化的坚定决心。

韦斯特哈格曼表示，目前物流供应链正遭遇一些困难，如海运无法如期交付等。在此背景下，汉堡和上海之间直达货运班列的开通尤为重要。对于汉堡和上海，乃至德国和中国，“上海号”中欧班列是双方合作的新里程碑，意义重大。

马特恩说，汉堡和上海多年来在海运方面合作融洽，疫情期间新开班列是对海运的很好补充，也符合汉堡港口、铁路并驾齐驱的战略。祝愿汉堡和上海合作不断迈上新台阶。

琛彻尔在视频致辞中提到，汉堡和中国是强有力的合作伙伴，两市结好35周年来，在经贸、科研、文教方面均开展着密切合作。汉堡港每三个集装箱中就有一个来自或发往中国。作为“一带一路”的重要节点，汉堡通过200多班铁路货运列车与20个中国城市相连，很高兴汉堡和上海之间的直达货运班列投入运行。新班列拉近了汉堡和上海的距离，是中德贸易往来的重要补充。

9月28日，首发“上海号”中欧班列从上海满载发车，经新疆阿拉山口口岸出境，开往汉堡。该班列目前每周开行一次，之后将逐步增加开行频次并开拓新线路。

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