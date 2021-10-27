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伊欧将磋商重启伊核谈判　美国称不排除“其他手段”

2021年10月27日08:54 | 来源：新华网
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　　伊朗外交部副部长阿里·巴盖里定于27日在比利时首都布鲁塞尔与欧洲联盟代表会晤，就重启伊核谈判展开磋商。美国伊朗问题特使罗伯特·马利25日说，美方不排除对伊方使用外交以外的“其他手段”。

　　巴盖里25日在社交媒体推特上说，伊朗决心继续参与谈判，但谈判应“全面和有效地”解除对伊非法制裁，确保伊朗对外贸易和经济关系正常化，并为不再发生背弃承诺的行为提供“可信保证”。

　　他说，现在的问题是谈判伙伴是否已“真正”做好履行承诺的准备，包括要求美国放弃既往的“恶意政策”。

　　欧盟发言人彼得·斯塔诺当天说，欧盟首席谈判代表、对外行动署副秘书长恩里克·莫拉将参加与伊方的会谈。莫拉本月早些时候到访伊朗首都德黑兰，商讨重新开始伊核谈判。

　　美国政府2018年5月单方面宣布退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁。伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　约瑟夫·拜登今年1月就任美国总统后，美伊双方都表达谈判意愿。伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利维也纳举行，迄今举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

　　伊朗新政府多次表示准备“很快”恢复会谈。

　　美国国务院发言人内德·普赖斯25日告诉媒体记者，美国“非常支持”欧盟与伊朗对话，但“最终目的地应该是维也纳”。

　　马利同日称，恢复履行伊核协议的努力正处于“关键阶段”，就此，美方将优先采取外交手段，但也可能对伊方使用“其他手段”。

　　美国国务卿安东尼·布林肯本月13日在华盛顿与到访的以色列外交部长亚伊尔·拉皮德就伊核协议讨论了外交途径之外的“B计划”。美联社当时解读，“非外交选项”涵盖范围颇广，从增加制裁到军事行动，都有可能。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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