美国联邦储备委员会前主席艾伦·格林斯潘说，他认为美国通货膨胀率面临显著攀升的持续风险。

格林斯潘说，尽管一些推升物价的因素可能证实为临时性，但政府债务累积和其他深层压力，可能使通胀率长期高企。

格林斯潘1987年至2006年担任美联储主席，由前总统罗纳德·里根任命，历经4任总统。

美国顾问资本管理公司25日发布的一份报告引用格林斯潘的话写道：“通胀倾向依然存在，不幸远超过过去20年间大约2%的平均通胀率。”

美国劳工部13日说，由于汽车、食品、汽油和饭店餐饮等成本增加，美国9月消费者价格指数较8月上涨0.4%，同比上升5.4%。美联储已设立平均2%的通胀目标。

围绕今后10年间一项规模约2万亿美元的社会支出方案，美国总统约瑟夫·拜登正与国会民主党人加紧协商。

不同于格林斯潘的见解，美联储和华尔街一些人士对通胀走势持乐观预期，认为通胀加剧为暂时现象。

但另一些人和机构的看法与格林斯潘类似。英国牛津经济咨询公司经济学家凯茜·博什蒂安契奇先前预测，美国通胀率将持续上升，至2022年年中将保持在3%以上。

国际货币基金组织12日发布的《世界经济展望报告》说，美国面临高通胀环境且存在通胀持续高企的真实风险。加之美联储对本国高通胀环境的容忍度存在不确定性，通胀预期持续上升的可能性仍然存在。

美国彭博新闻社26日报道，市场广泛预期，美联储可能下周宣布缩减每月1200亿美元的债券购买规模。（卜晓明）（新华社专特稿）

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