新华社开罗10月26日电（记者王尚）亚丁消息：据也门通讯社26日报道，沙特阿拉伯主导的多国联军过去24小时在也门中部马里卜省的军事行动中打死至少85名也门胡塞武装人员。

报道援引多国联军的一份声明说，多国联军战机过去24小时对位于马里卜省的胡塞武装目标实施了29次空袭，打死至少85名胡塞武装人员，并摧毁9辆军车。

胡塞武装26日通过其控制的马西拉电视台说，今年10月以来，该组织打死至少550名也门政府军和多国联军士兵、俘虏90人。在此期间，多国联军对该组织发动了超过750次空袭。

马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。近几个月来，也门政府军和胡塞武装在该省多次发生激烈交火，造成4000多人死亡、万余人受伤。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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