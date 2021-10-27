新华社华盛顿10月26日电（记者刘品然）美国总统国家安全事务助理沙利文26日说，美方相信伊核问题仍有机会通过外交途径解决，但谈判窗口期不是“无限的”。

沙利文当天在白宫记者会上说，美方正密切关注伊朗核计划的进展，美方的首要任务是重启伊核谈判和重回伊朗核问题全面协议。美总统拜登将在本月底出席在罗马举行的二十国集团峰会期间与欧洲国家领导人就伊核问题展开讨论，并在对伊政策上形成“统一战线”。

沙利文表示，美国将向伊朗传递的信息是谈判窗口期并不是“无限的”。美方需要看到外交谈判恢复并取得进展，同时保留其他政策选项，以便在必要时用以应对伊核问题。他表示，美方相信伊核问题仍有机会通过外交途径解决。

美国伊朗问题特使罗伯特·马利25日向媒体表示，恢复履行伊核协议的努力正处于“关键阶段”，谈判窗口不会永远敞开。他说，这是一个技术问题而非时间问题，因为伊朗在核项目上取得的进展到某一时刻将无法逆转。

伊朗副外长巴盖里25日说，伊朗决心继续参与伊核谈判，但谈判应“全面和有效地”解除对伊非法制裁。美国针对伊朗的极限施压政策无助于消除谈判障碍，反而会让谈判变得更加复杂。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在奥地利首都维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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