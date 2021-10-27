新华社喀土穆10月26日电（记者马意翀）苏丹武装部队总司令布尔汉26日表示，将组建新的文职政府管理国家。

布尔汉当天下午在首都喀土穆举行的新闻发布会上表示，将组建一个新的文职政府领导苏丹政治过渡进程，相关机构一旦成立，国家紧急状态将被取消。

布尔汉称有关行动是为了“纠正过渡进程”，而不是“军事政变”。目前实施的紧急状态并不意味着限制自由，互联网和通信服务将逐渐恢复。

谈及苏丹过渡政府总理哈姆杜克的状况，布尔汉说，哈姆杜克身体状况良好，目前待在布尔汉的居所，以免受到安全威胁。在“危机状态”结束后，哈姆杜克将返回自己的家中。

苏丹政坛近期面临严重分歧。军方领导人要求改组政府，而部分政府官员则指责军方计划夺取政权。本月25日，布尔汉宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府，并解除所有州长的职务。布尔汉称过渡政府中合作伙伴间的分歧促使武装部队进行干预，以防止国家陷入混乱。苏丹过渡政府总理办公室同日发表声明说，哈姆杜克在其位于喀土穆的居所“遭绑架”。

2019年4月，苏丹军方宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。同年8月，过渡军事委员会和主要反对派“自由与变革联盟”正式签署关于组建国家过渡期治理机构的“宪法宣言”等协议。根据协议，过渡期前期主权委员会将由一名军方高级官员领导，后期主权委员会主席将由一名文职官员担任，随后国家将举行选举。苏丹过渡政府以及由军方代表和平民代表组成的主权委员会同月建立。

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