新华社北京10月26日电

在第24次中国－东盟领导人会议上的讲话

中华人民共和国国务院总理 李克强

（2021年10月26日，北京）

尊敬的哈桑纳尔苏丹陛下，

各位同事：

很高兴同大家在“云端”会面，共同出席第24次中国－东盟领导人会议。感谢哈桑纳尔苏丹陛下和文莱政府为举办此次会议所作贡献。

当前，中国－东盟关系健康稳定发展，各领域务实合作持续推进。去年以来，习近平主席与东盟国家领导人通过多种方式进行深入战略沟通。双方克服疫情不利影响，保持各层级密切交往，线上线下交流活跃。中国和东盟国家团结一心，共克时艰，双方关系韧性进一步显现，合作潜力进一步释放，呈现全面深入发展的良好态势。

今年是中国东盟建立对话关系30周年。30年来，我们积极拥抱时代潮流，推动共同发展进步，合力创造“东亚奇迹”，维护了地区总体稳定和经济持续增长，走出了一条睦邻友好、合作共赢之路，中国东盟关系实现历史性跨越。

坚持讲信修睦，不断增进战略互信。我们秉持协商一致、照顾彼此舒适度的东亚方式，坚持多边主义，共同维护以东盟为中心、开放包容的地区架构，成为守护地区和平安宁的关键力量。坚持对话协商主基调，稳妥处理分歧，有力维护南海和平稳定。

坚持守望相助，积极开展抗疫合作。中国和东盟国家因应疫情形势变化，从抗疫物资支持到分享防控经验，再到疫苗研发、供应和生产协作，及时响应对方需求，尽己所能互施援手。

坚持互利共赢，携手共促经济复苏。中国和东盟国家始终保持市场相互开放，贸易投资持续扩大，跨境电子商务蓬勃发展，产业链供应链更加紧密。东盟自去年起成为中国最大贸易伙伴，是中国最主要对外投资目的地和外商直接投资来源地。

坚持心心相印，着力巩固人文相亲。尽管受到疫情冲击，但双方人文交流并未断线，文化、媒体、智库、青年等领域交往势头升温。中国－东盟教育交流周、中国－东盟菁英奖学金等品牌影响逐步扩大。

我期待同各位同事就进一步加强中国东盟合作深入交换意见，为中国东盟战略伙伴关系提质升级提供新的动力。

各位同事，

中国全面深化改革不会停歇，对外开放不会止步，将继续坚定和各国同走互利合作的大道正途，更好融入亚太和世界经济，在开放中同包括东盟国家在内的世界各国深化友好互利合作。为此，我愿就下阶段合作提出以下建议：

一是共筑健康防线。疫情还在全球起伏反复，我们要统筹好疫情防控和经济社会发展，加强政策沟通协调，持续协同发力，确保防控成效。疫苗是战胜疫情的有力武器。中方愿结合东盟方需求，进一步增加疫苗和抗疫物资援助，继续支持东盟加快建设区域疫苗生产和分配中心，加强疫苗和特效药研发、生产和技术转移合作。中方正在建设全球新冠肺炎数据整合与风险分析信息系统平台，愿及时同东盟分享疫情监测和防控数据，共同提升预警和应急反应能力。着眼后疫情时代需求，中方愿同东盟共同落实好“中国－东盟公共卫生合作倡议”，重点在传染病防控和医疗卫生人才培养等领域加强交流合作。中方倡议成立中国－东盟公共卫生科技合作中心，推动科技赋能公共卫生合作。

二是深化经济融合。全球产业链供应链正在经历新一轮深刻调整，区域化势头不断发展。中国和东盟国家要用好地理邻近、产业互补等优势，推进更高水平的区域经济一体化。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已接近生效门槛，各方应加紧推动协定尽早生效，确保成果早日惠及地区各国人民。中方将与东盟正式启动中国－东盟自贸区升级后续谈判联合可行性研究，聚焦数字经济、绿色经济等新兴合作领域，打造更加互惠互利、开放包容的双边和区域经贸关系。中柬双方已完成中柬自贸协定核准程序，协定即将生效实施。中方倡议探讨开展中国东盟“多国多园”合作，建设具有示范意义的国际产能合作园区。中方已正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），希望得到东盟国家支持。中国进出口商品交易会、中国国际进口博览会、中国－东盟博览会是密切贸易投资合作的重要渠道，欢迎各方继续积极参与。

三是推动包容发展。疫情扩大了发展鸿沟，加剧了本地区发展不充分、不平衡问题。我们要深化发展战略对接，做大共同利益蛋糕，做活合作共享发展成果。我们一致同意发表《中国－东盟关于合作支持〈东盟全面经济复苏框架〉的联合声明》。东盟峰会通过了蓝色经济宣言，中方愿同东盟加快推进构建蓝色经济伙伴关系。我们要发挥好各自优势，促进协调发展。中方愿同东盟加强国际发展合作，在东盟国家设立专门机构，打造发展合作示范点。中方将继续举办中国－东盟社会发展与减贫论坛，分享减贫与乡村振兴的经验和实践，助力缩小发展差距。要用好中国－东盟灾害管理部长级会议机制，合作提高防灾减灾救灾能力。欢迎东盟积极参与中方将举办的“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作部长论坛。中方愿同东盟继续深化澜沧江－湄公河合作和中国－东盟东部增长区合作，助力东盟一体化进程。

四是坚持创新驱动。创新是引领发展的第一动力。我们要加快科技创新成果转化与应用，为后疫情时代高质量发展提供新动能。双方要共同落实好《中国－东盟建设面向未来更加紧密的科技创新伙伴关系行动计划（2021－2025）》，建设联合研究平台和创新创业合作基地，加强人才培养，深化科技人员交流。中方愿同东盟探讨开展中国－东盟工业产业设计合作，通过创新设计提升工业制造业产品价值。以大数据为核心的数字化代表着未来，我们要尽快完成制定《关于落实中国－东盟数字经济合作伙伴关系的行动计划（2021－2025）》，规划数字经济合作重点。中方将启动东盟智慧和可持续城市化方案开发等项目，愿同东盟国家一起开展地学信息大数据平台建设，建立中国－东盟卫星遥感应用中心。

五是拓展绿色合作。应对气候变化、保护生态环境、推进经济社会低碳转型是中国和东盟国家面临的共同课题。我们要进一步加强政策对话和务实合作，共同落实好《中国－东盟环境合作战略及行动计划（2021－2025）》。双方可通过加强红树林保护等合作，助力维护全球与区域生物多样性，通过低碳学校与气候社区网络建设等项目，促进应对气候变化与生态环保知识共享。我们要合理推动能源产业和经济结构转换升级，打造绿色工业园区。中方愿加大新能源投资，有关部门将同东盟能源中心一道，实施好中国－东盟清洁能源能力建设计划，共同建设清洁能源科技合作平台，促进新能源技术转移。

六是夯实民意基础。人文相亲是中国东盟友好合作的不竭动力。我们要根据疫情形势稳妥有序恢复双方人员往来，特别是在确保防疫安全前提下，分阶段处理好东盟国家留学生返华复学等问题。要加强教育政策对接，深化人力资源开发合作。中方倡议建立中国－东盟教育高官会晤机制，愿继续办好中国－东盟教育交流周，更好分享基础教育、职业教育和高等教育等发展经验和成果。用好中国－东盟菁英奖学金等平台，不断为双方民间友好大厦添砖加瓦。中方将继续向中国－东盟合作基金增资1000万美元，助力中国东盟友好务实合作。

各位同事，

中国始终坚定不移走和平发展之路，维护世界和平与地区稳定，促进共同发展。南海和平符合中国和东盟国家的共同利益，南海发展是我们的共同期盼，南海安宁需要我们共同努力。我们排除疫情干扰，实质性恢复“南海行为准则”案文磋商并取得积极进展。明年是《南海各方行为宣言》签署20周年，中方愿同东盟国家共同办好相关纪念活动，以此为契机积极拓展海上务实合作，加快“准则”磋商进程，力争早日达成“准则”，把南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。

各位同事，

中国和文莱谚语都说，“团结就是力量”。团结是东盟大家庭的力量源泉，是东盟中心地位的根基所系。长期以来，东盟坚持协商一致、不干涉内政、照顾各方舒适度等原则，为维护东盟利益、促进地区和平稳定发挥了关键作用。东盟越坚持团结和独立自主，就越有智慧和能力用好“东盟方式”，妥善解决当前面临的紧迫问题。这对东南亚有利，对地区与世界和平发展有利。

作为东盟的好邻居、好朋友、好伙伴，中方希望看到一个团结、独立、强大的东盟。我愿在此重申，中方始终视东盟为周边外交优先方向，将一如既往坚定支持东盟团结，坚定支持东盟共同体建设，坚定支持东盟在区域架构中的中心地位，坚定支持东盟在地区和国际事务中发挥更大作用。

下个月，我们将共同举办中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会，这是双方关系史上承前启后的一个重要里程碑。我相信，在中国和东盟国家共同努力下，中国东盟友好合作巨轮将行稳致远，共同为亚洲和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。

谢谢！

(责编：崔译戈、刘洁妍)