新华社北京10月26日电 综合新华社驻外记者报道：苏丹主权委员会主席兼苏丹武装部队总司令布尔汉25日宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府，并解除所有州长的职务。联合国、阿拉伯国家联盟（阿盟）、欧盟、美国等对苏丹局势表示严重关切，呼吁立即释放被扣押官员，通过对话恢复宪法秩序。

根据苏丹过渡政府总理办公室声明，总理哈姆杜克25日早些时候在其位于首都喀土穆的居所“遭绑架”。安全部队抓捕数名主权委员会成员以及部分过渡政府部长和政界领袖。

联合国秘书长古特雷斯25日在社交媒体上发推文谴责军方行为，要求立即释放哈姆杜克等官员。古特雷斯呼吁充分尊重宪法秩序，维护来之不易的政治过渡。他说，联合国将站在苏丹人民一边。

联合国秘书长苏丹问题特别代表弗尔克尔·佩尔特斯发表声明，对苏丹局势表示严重关切，敦促安全部队立即释放过渡政府总理和其他政治人物。佩尔特斯敦促各方保持最大限度的克制，立即通过对话恢复宪法秩序。

阿盟秘书长盖特25日发表声明，呼吁苏丹各方遵守2019年签署的协议文件，通过对话解决问题，不要采取任何可能阻碍过渡以及动摇苏丹稳定的行动。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利25日发表声明，谴责苏丹军方扣押哈姆杜克及苏丹主权委员会数名非军方成员，呼吁立即释放被扣押人员。声明说，欧盟支持建立一个确保苏丹人民拥有和平、自由和正义的完全合法的文官政府。

美国国务卿布林肯25日发表声明说，美方强烈谴责苏丹军方的行为，苏丹军方必须立即释放哈姆杜克等被扣押人员，安全人员应立即停止对和平示威者使用暴力。他还说，鉴于事态发展，美国立即暂停向苏丹提供7亿美元的经济援助。

利比亚民族团结政府外交部在社交媒体发表声明，呼吁苏丹各方保持冷静，寻求对话，不要让苏丹人民进一步产生分裂和冲突，并尊重苏丹人民致力于民主的选择和意愿。

约旦外交部25日发表声明，敦促苏丹各方保持克制和冷静，确保将国家利益置于个人利益之上。（参与记者：尚绪谦、林浩、吴丹妮、潘晓菁、冀泽、刘品然）

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