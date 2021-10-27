新华社伊斯兰堡10月26日电（记者李浩）巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因26日表示，中华人民共和国恢复在联合国合法席位不仅是中国人民的胜利，也是广大发展中国家人民的胜利，因为中国始终坚定为发展中国家发声，致力于维护国际公平正义。

侯赛因当天在由巴智库全球战略研究中心和中国驻巴使馆共同举办的中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年线上研讨会上致辞时说，新中国恢复在联合国合法席位让贫穷、弱小国家的权利得到更好保障。中国秉持人类命运共同体理念，正通过“一带一路”倡议等让自身取得的伟大发展成就惠及包括巴基斯坦在内的其他国家。

侯赛因还说，面对新冠疫情，中国展现大国担当，向巴基斯坦等国提供的抗疫援助对这些国家至关重要。中国日前提出的全球发展倡议具有深远意义，有利于落实2030年可持续发展议程，巴方期待同中方合作落实全球发展倡议。

中国驻巴基斯坦大使农融在致辞时说，中方不会忘记巴基斯坦在新中国恢复在联合国合法席位和打破西方外交封锁方面发挥的重要作用。无论国际和地区风云如何变幻，中国和巴基斯坦始终彼此支持，携手攻坚克难，双边合作结出累累硕果。在两国共同努力下，中巴关系必将取得更大发展。

在当天的线上研讨会上，来自中巴两国的专家学者就中华人民共和国恢复在联合国合法席位的历程、中国对联合国事业的突出贡献、中国对多边主义的坚定支持、中国的脱贫成就、“一带一路”倡议和中巴经济走廊合作等进行了深入交流。

(责编：崔译戈、刘叶婷)