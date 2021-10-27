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欧盟能源部长举行特别会议商讨能源问题

2021年10月27日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔10月26日电（记者康逸 李骥志）卢森堡消息：欧盟能源部长26日在卢森堡举行特别会议，就能源价格上涨问题交换意见，并讨论成员国和欧盟的应对措施。

　　近期欧洲能源价格持续攀升。欧盟轮值主席国斯洛文尼亚基础设施部长耶尔内伊·伏尔托维奇在当天举行的新闻发布会上表示，绿色转型不是造成能源危机的原因，而是解决方案的一部分。实现应对气候变化及能源独立两个重要目标，必须投资可再生能源和新技术。

　　关于短期措施，欧盟能源部长一致认为，成员国应采取紧急措施保护弱势消费者利益，欧盟委员会制定的“工具箱”为协调各国行动提供了框架。部长们还讨论了中长期措施，包括电力市场改革、自愿联合购气计划以及欧盟能源存储方案。

　　会议同意持续评估能源价格变化，以及欧盟委员会“工具箱”中的措施实施情况。12月，欧盟领导人将就应对能源问题再次展开讨论。

　　欧盟委员会本月13日制定“工具箱”，帮助欧洲企业和民众应对当前能源价格不断攀升的局面。“工具箱”包括一系列中短期措施，短期措施包括向消费者和家庭提供收入补贴或减税，向企业或行业提供援助等；中期措施包括加大对可再生能源投资，拓展能源储存能力等。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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