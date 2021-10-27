10月26日，首列“上海号”中欧班列驶入德国汉堡的货场。新华社记者王勍摄

新华社德国汉堡10月26日电（记者朱晟 张远）德国汉堡26日举行仪式，欢迎首列“上海号”中欧班列顺利抵达。

中国驻汉堡总领馆副总领事王玮、汉堡市经济部长米夏埃尔·韦斯特哈格曼、汉堡港口营销协会负责人等当天到场迎接。

王玮在接受新华社记者采访时表示，今年是上海和汉堡建立友城关系35周年，双方已在诸多领域密切合作。“上海号”中欧班列的开通给双方合作增加了新平台，汉堡作为“一带一路”重要节点的作用得到进一步加强，相信汉堡今后在“一带一路”共建中将发挥更加重要的作用。

韦斯特哈格曼告诉记者，目前物流供应链正遭遇海运无法如期交付等困难。在此背景下，汉堡和上海之间直达货运班列“上海号”的开通显得尤为重要，是双方合作一个新的里程碑。

接车仪式现场还播放了汉堡市长彼得·辰切尔的视频致辞。他表示，作为“一带一路”的重要节点，汉堡是中国强有力的合作伙伴。“上海号”中欧班列拉近了汉堡和上海的距离，是德中贸易往来的一个重要补充。

9月28日，首发“上海号”列车装着50个满载服装鞋帽、玻璃器皿、汽车配件、精密仪器等货物的集装箱，从上海一路向西，经新疆阿拉山口口岸出境，开往汉堡。该班列目前每周开行一次，之后将逐步增加开行频次并开拓新线路

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