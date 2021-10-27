新华社多哈10月26日电 当地时间10月26日，卡塔尔埃米尔塔米姆在多哈会见国务委员兼外长王毅。

王毅首先转达习近平主席对塔米姆的亲切问候和良好祝愿。王毅说，在两国领导人战略引领下，中卡关系持续健康稳定发展。中方一贯主张大小国家一律平等，各种文明相互尊重、相互借鉴、共同发展。中方坚定支持卡方探索符合自身国情的发展道路，反对任何势力干涉卡内政。赞赏卡在国际事务中主持公道，理解支持中方正当立场。愿同卡方加强战略协作，共同维护多边主义，反对单边主义，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

王毅表示，中卡经济高度互补，两国在能源、基础设施、装备制造、工业园区等领域的务实合作不断拓展，给双方带来巨大利益。中方愿继续同卡方开展全方位、战略性合作，助力卡加快走经济多元化道路，提高自主发展能力。中方愿同卡方扩大相互投资，欢迎卡方积极参与中国高水平开放，用好中国超大规模市场机遇。

王毅说，几天前，习近平主席就中国的民主政治发表重要讲话，全面阐释中国全过程人民民主的丰富内涵、理论根基和实际功能。民主是全人类的普遍价值，实现民主的真谛是结合自身的国情，响应人民的需求。民主不是哪个国家的专利，个别国家用自己的标准评判别国是否民主，这本身就是不民主的。历史反复证明，把主观意志强加于人并试图改造别国，势必带来混乱和失败。

塔米姆请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，并表示，习近平主席对民主的重要论述十分精辟，卡方赞赏并支持中国坚持发展中国特色的民主政治。中国是具有广泛国际影响的大国，也是卡塔尔的重要战略伙伴，两国在国际和地区事务中有着相同或相近看法，保持着密切沟通协调。卡方坚定致力于发展卡中友好，反对任何国家干涉中国内政，愿同中方一道，将两国关系提升至更高水平。卡方积极寻求扩大卡中投资合作，愿成为中国长期稳定的能源供应国，欢迎更多中国企业赴卡投资并参与卡自贸区建设。

双方就相互支持对方国家办好北京冬奥会和多哈世界杯交换意见。塔米姆感谢中方企业如期建成世界杯决赛主赛场，表示卡方反对体育政治化，支持北京举办冬奥会，相信北京冬奥会将同2008年北京奥运会一样精彩成功。

同日，王毅还同卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德举行会谈。

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